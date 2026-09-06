A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Troyes - Strasbourg sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les chaînes et plateformes disponibles pour suivre ce match de Ligue 1 sont listées ci-dessous.

Comment regarder Troyes contre Strasbourg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Troyes vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Le match d'aujourd'hui entre Troyes et Strasbourg débutera à 6 sept. 2026, 15:00.

Du côté de Troyes, Stéphane Dumont devra se passer d'Yvann Titi et d'Ismaël Boura, tous deux blessés. En l'absence de ces éléments, le coach troyen devrait aligner un onze composé de Patrick Beach, Adrien Monfray, Anis Ouzenadji, Lucas Maronnier, Michel Diaz, Iron Gomis, Antoine Mille, Hugo Picard, Mouhamed Diop, Merwan Ifnaou et Renaud Ripart.

Pour Strasbourg, Hugo Oliveira est privé de Martial Godo, Maxi Oyedele et Joaquin Panichelli sur blessure, tandis que Samir El Mourabet est suspendu. Le onze probable côté alsacien devrait être composé de Filip Joergensen, Jeyland Mitchell, Genesis Antwi, Karim Coulibaly, Lucas Hoegsberg, Sebastian Nanasi, Giovanni Reyna, Diogo Sousa, Pape Demba Diop, Gessime Yassine et Jacobo Ortega. Des mises à jour seront ajoutées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Troyes affiche un bilan de deux victoires et trois nuls, sans la moindre défaite. Les Troyens ont inscrit neuf buts et n'en ont concédé que cinq sur cette période. Leur succès le plus récent remonte au 29 août, avec une victoire 2-1 à Lorient en Ligue 1, et ils avaient auparavant tenu en échec le Paris FC sur un score vierge (0-0).

Strasbourg présente un bilan plus irrégulier : deux victoires et trois défaites sur les cinq dernières sorties. Le Racing a concédé neuf buts et n'en a marqué que six. La victoire 2-1 à Lens le 29 août constitue leur dernier résultat en date, après une lourde défaite 4-0 à Marseille lors de la journée précédente.

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 21 mai 2023, lors d'une rencontre de Ligue 1 qui s'était soldée par un match nul 1-1 au Stade de l'Aube. Sur les cinq dernières confrontations directes en Ligue 1, Strasbourg compte une victoire contre une pour Troyes, les trois autres rencontres s'étant terminées sur un score de parité. Au total, ces cinq matchs ont produit dix buts, avec cinq réalisations de chaque côté.

En Ligue 1, Troyes occupe actuellement la sixième place, tandis que Strasbourg est dixième au classement général.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.