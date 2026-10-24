Toulouse vs Troyes : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

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Toulouse vs Troyes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:15 Stadium de Toulouse

Le match d'aujourd'hui entre Toulouse et Troyes débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Comment voir en direct ?

Toulouse vs Troyes est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre le match en live stream.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté de Toulouse, l'entraîneur Jens Berthel Askou devra composer sans Mathys Niflore et Sion Oppong, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le coach comprend Guillaume Restes dans les buts, une défense organisée autour de Mark McKenzie, Christ Tape, Rafik Messali et Rasmus Nicolaisen, avec Niko Sigur, Aron Doennum, Thomas Joergensen et Cristian Casseres Jr. au milieu, et Casper Tengstedt accompagné de Jacen Russell-Rowe en attaque.

Troyes aborde ce déplacement avec un infirmerie chargée : Yvann Titi, Ismaël Boura, Yacouba Kone, Anis Ouzenadji et Paolo Gozzi sont tous indisponibles pour Stéphane Dumont. Le onze probable troyen devrait voir Patrick Beach dans les cages, avec Adrien Monfray, Noah Donkor, Michel Diaz et Lucas Maronnier en défense, Dermane Karim, Antoine Mille, Mouhamed Diop et Renaud Ripart au milieu, et Timothe Nkada associé à Merwan Ifnaou en attaque.

Toulouse présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent en Ligue 1 est une victoire 3-0 contre Le Mans le 16 octobre, après un nul 2-2 face à Monaco. Ils ont également battu Le Havre 3-2 en septembre. Sur cette séquence, les Violets ont marqué neuf buts et en ont concédé douze.

Troyes, quant à eux, affichent un bilan de zéro victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 3-1 contre Lens le 17 octobre, après une défaite 2-0 contre Marseille. Les Aubois n'ont inscrit que cinq buts pour quinze encaissés sur cette période, un bilan défensif particulièrement préoccupant.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 1er février 2023 en Ligue 1, lorsque Toulouse s'était imposé 4-1 à domicile face à Troyes. Avant cela, Troyes avait subi une défaite 3-0 à domicile contre Toulouse en août 2022. Sur les cinq derniers duels recensés, Toulouse domine nettement avec trois victoires contre aucune pour Troyes, pour un bilan de buts largement en faveur des Violets.

En Ligue 1, Toulouse occupe la 12e place du classement, tandis que Troyes est 17e.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.