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Toulouse vs Troyes : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Toulouse vs Troyes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Toulouse et Troyes en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

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Toulouse vs Troyes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 8
Stadium de Toulouse

Le match d'aujourd'hui entre Toulouse et Troyes débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Comment voir en direct ?

Toulouse vs Troyes est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez ci-dessous les options pour suivre le match en live stream.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Toulouse vs Troyes Équipes probables

4-2-3-1
Toulouse crest
Toulouse
TFC
page.match.formation.title
Troyes crest
Troyes
TRO
4-3-3
team-logoG. RestesM. McKenzieM. McKenzieteam-logoC. Tapeteam-logoR. MessaliR. NicolaisenR. NicolaisenN. SigurN. SigurA. DoennumA. Doennumteam-logoT. JoergensenC. TengstedtC. Tengstedtteam-logoC. Casseres Jr.team-logoJ. Russell-RoweP. BeachP. BeachA. MonfrayA. Monfrayteam-logoN. Donkorteam-logoM. Diazteam-logoL. Maronnierteam-logoD. Karimteam-logoA. Milleteam-logoM. DiopJ. Le DouaronJ. Le Douaronteam-logoT. Nkadateam-logoM. Ifnaou
Troyes crest
Troyes
TRO
4-2-3-1
Toulouse

Onze de départ

Troyes

Entraineur

  • J. Askou
  • S. Dumont

Du côté de Toulouse, l'entraîneur Jens Berthel Askou devra composer sans Mathys Niflore et Sion Oppong, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le coach comprend Guillaume Restes dans les buts, une défense organisée autour de Mark McKenzie, Christ Tape, Rafik Messali et Rasmus Nicolaisen, avec Niko Sigur, Aron Doennum, Thomas Joergensen et Cristian Casseres Jr. au milieu, et Casper Tengstedt accompagné de Jacen Russell-Rowe en attaque.

Troyes aborde ce déplacement avec un infirmerie chargée : Yvann Titi, Ismaël Boura, Yacouba Kone, Anis Ouzenadji et Paolo Gozzi sont tous indisponibles pour Stéphane Dumont. Le onze probable troyen devrait voir Patrick Beach dans les cages, avec Adrien Monfray, Noah Donkor, Michel Diaz et Lucas Maronnier en défense, Dermane Karim, Antoine Mille, Mouhamed Diop et Renaud Ripart au milieu, et Timothe Nkada associé à Merwan Ifnaou en attaque.

TFC

TFC - Forme

FCL
N2-2
LEH
V3-2
PAU
D2-3
ASM
N2-2
LEM
V0-3
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
TRO

TRO - Forme

LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
N2-2
OM
D0-2
RCL
D1-3
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Toulouse présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent en Ligue 1 est une victoire 3-0 contre Le Mans le 16 octobre, après un nul 2-2 face à Monaco. Ils ont également battu Le Havre 3-2 en septembre. Sur cette séquence, les Violets ont marqué neuf buts et en ont concédé douze.

Troyes, quant à eux, affichent un bilan de zéro victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 3-1 contre Lens le 17 octobre, après une défaite 2-0 contre Marseille. Les Aubois n'ont inscrit que cinq buts pour quinze encaissés sur cette période, un bilan défensif particulièrement préoccupant.

Face à face

ToulouseNulTroyes
3
2
0
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
4
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Toulouse badge
Toulouse
TFC
6
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
14Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 1er février 2023 en Ligue 1, lorsque Toulouse s'était imposé 4-1 à domicile face à Troyes. Avant cela, Troyes avait subi une défaite 3-0 à domicile contre Toulouse en août 2022. Sur les cinq derniers duels recensés, Toulouse domine nettement avec trois victoires contre aucune pour Troyes, pour un bilan de buts largement en faveur des Violets.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
8
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
9
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Toulouse occupe la 12e place du classement, tandis que Troyes est 17e.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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