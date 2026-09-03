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Toulouse vs Lille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Toulouse vs Lille
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Toulouse et Lille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 3
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Toulouse vs Lille sera diffusé en direct à la télévision et en streaming en France. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Toulouse contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Toulouse vs Lille : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 3
Stadium de Toulouse

Le match d'aujourd'hui entre Toulouse et Lille débutera à 3 sept. 2026, 20:45.

Toulouse vs Lille Équipes probables

4-2-3-1
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formation
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
16G. Restes94I. Diallo3M. McKenzie2R. Nicolaisen12C. Tape10Y. Gboho6A. Vossah23C. Casseres Jr.8T. Joergensen7J. Vignolo13J. Russell-Rowe1B. Ozer15R. Perraud4A. Ribeiro3N. Ngoy22Tiago Santos10H. Haraldsson8E. Mbappe19B. Onal6N. Bentaleb21Benjamin André9O. Giroud
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Toulouse

Onze de départ

Lille

Entraineur

  • J. Askou
  • D. Ancelotti

Du côté de Toulouse, Jens Berthel Askou devrait aligner un onze comprenant Guillaume Restes dans les buts, une défense à quatre avec Ismail Diallo, Mark McKenzie, Rasmus Nicolaisen et Christ Tape, et un milieu animé par Alexis Vossah, Cristian Casseres Jr. et Thomas Joergensen. Yann Gboho, Julian Vignolo et Jacen Russell-Rowe complètent le onze probable. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est signalée dans le camp toulousain.

Pour Lille, Davide Ancelotti devrait s'appuyer sur Berke Ozer dans les buts, avec une ligne défensive composée de Romain Perraud, Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy et Tiago Santos. Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Basar Onal et Nabil Bentaleb sont attendus au milieu, avec Benjamin André et Olivier Giroud en soutien offensif. Hamza Igamane est indisponible sur blessure. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

TFC

TFC - Forme

RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
D1-2
OL
D0-2
B29
N2-2
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIL

LIL - Forme

OHL
V3-6
HSV
N2-2
EVE
N1-1
SCO
V0-2
PSG
N2-2
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Toulouse présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 29 août, après une défaite 0-2 à Lyon lors de la journée précédente. Les Violets ont inscrit cinq buts et en ont concédé six sur cette période, sans parvenir à enchaîner deux résultats positifs consécutifs.

Lille affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un 2-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 28 août, une rencontre où les Dogues menaient 2-0 avant de voir les champions de France égaliser en fin de match. Avant cela, Lille avait battu Angers 2-0 pour lancer sa saison. Les Nordistes ont marqué dix buts et en ont concédé sept sur ces cinq rencontres.

Face à face

ToulouseNulLille
1
0
4
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lille badge
Lille
LIL
4
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lille badge
Lille
LIL
2
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
6Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Le dernier affrontement entre ces deux clubs remonte au 12 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Lille 4-0 au Stadium de Toulouse. Avant cela, Lille s'était imposé 2-1 à domicile contre Toulouse en septembre 2025, puis à nouveau 2-1 lors du match aller en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lille domine avec quatre victoires contre une seule pour Toulouse, les deux équipes ayant inscrit un total de dix buts pour les Dogues et six pour les Violets.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
3
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
4
LyonLyonOL
211031+24
N
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
12
BrestBrestB29
20204402
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
201124-21
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de la Ligue 1, Toulouse occupe la 16e place tandis que Lille est 3e.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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