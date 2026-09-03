A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 3 3 sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse vs Lille sera diffusé en direct à la télévision et en streaming en France. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Toulouse contre Lille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Toulouse vs Lille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 3 sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Le match d'aujourd'hui entre Toulouse et Lille débutera à 3 sept. 2026, 20:45.

Du côté de Toulouse, Jens Berthel Askou devrait aligner un onze comprenant Guillaume Restes dans les buts, une défense à quatre avec Ismail Diallo, Mark McKenzie, Rasmus Nicolaisen et Christ Tape, et un milieu animé par Alexis Vossah, Cristian Casseres Jr. et Thomas Joergensen. Yann Gboho, Julian Vignolo et Jacen Russell-Rowe complètent le onze probable. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est signalée dans le camp toulousain.

Pour Lille, Davide Ancelotti devrait s'appuyer sur Berke Ozer dans les buts, avec une ligne défensive composée de Romain Perraud, Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy et Tiago Santos. Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Basar Onal et Nabil Bentaleb sont attendus au milieu, avec Benjamin André et Olivier Giroud en soutien offensif. Hamza Igamane est indisponible sur blessure. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Toulouse présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre Brest en Ligue 1 le 29 août, après une défaite 0-2 à Lyon lors de la journée précédente. Les Violets ont inscrit cinq buts et en ont concédé six sur cette période, sans parvenir à enchaîner deux résultats positifs consécutifs.

Lille affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est un 2-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 28 août, une rencontre où les Dogues menaient 2-0 avant de voir les champions de France égaliser en fin de match. Avant cela, Lille avait battu Angers 2-0 pour lancer sa saison. Les Nordistes ont marqué dix buts et en ont concédé sept sur ces cinq rencontres.

Le dernier affrontement entre ces deux clubs remonte au 12 avril 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette de Lille 4-0 au Stadium de Toulouse. Avant cela, Lille s'était imposé 2-1 à domicile contre Toulouse en septembre 2025, puis à nouveau 2-1 lors du match aller en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Lille domine avec quatre victoires contre une seule pour Toulouse, les deux équipes ayant inscrit un total de dix buts pour les Dogues et six pour les Violets.

Au classement de la Ligue 1, Toulouse occupe la 16e place tandis que Lille est 3e.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.