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Toulouse vs Le Havre: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Toulouse vs Le Havre
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Le Havre
Ligue 1

Comment regarder le match de Ligue 1 entre Toulouse et Le Havre en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Toulouse vs Le Havre : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
Stadium de Toulouse

Le match d'aujourd'hui entre Toulouse et Le Havre débutera à 19 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Toulouse - Le Havre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Toulouse vs Le Havre Équipes probables

4-2-3-1
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formation
Le Havre crest
Le Havre
LEH
4-3-3
team-logoM. NifloreM. McKenzieM. McKenzieteam-logoS. Koumbassateam-logoC. Tapeteam-logoI. Dialloteam-logoS. Hidalgoteam-logoC. Casseres Jr.team-logoI. Aziziteam-logoT. Joergensenteam-logoA. Vossahteam-logoJ. Russell-RoweG. GallonG. Gallonteam-logoD. OuziadA. SekoA. SekoE. JelertE. Jelertteam-logoA. Toubateam-logoJ. MwangaA. RichardsonA. Richardsonteam-logoS. Ebonogteam-logoJ. Majateam-logoS. NakamuraM. SamattaM. Samatta
Le Havre crest
Le Havre
LEH
4-2-3-1
Toulouse

Onze de départ

Le Havre

Entraineur

  • J. Askou
  • D. Digard

Du côté de Toulouse, Jens Berthel Askou devra se passer d'Abu Francis, Guillaume Restes, Aron Doennum et Rasmus Nicolaisen, tous blessés. Le onze probable alignerait Niflore, McKenzie, Koumbassa, Tape, Diallo, Hidalgo, Casseres Jr., Azizi, Joergensen, Vossah et Russell-Rowe.

Le Havre est lui aussi fortement touché par les absences. Mambimbi, Zagadou, Mpasi-Nzau, Pembele, Ndiaye, Argney et Mizuta sont tous indisponibles pour Didier Digard. La composition probable côté havrais devrait voir Gallon dans les buts, avec Ouziad, Seko, Jelert, Touba, Mwanga, Richardson, Ebonog, Maja, Nakamura et Samatta.

TFC

TFC - Forme

HSV
D1-2
OL
D0-2
B29
N2-2
LIL
D0-1
FCL
N2-2
But marqué (encaissé)
5/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LEH

LEH - Forme

LEM
V0-1
ASM
D0-1
OL
N1-1
B29
D1-2
SCO
N0-0
But marqué (encaissé)
3/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Toulouse présente un bilan d'une nulle et deux défaites sur ses trois derniers matchs de Ligue 1. Les Violets ont partagé les points contre Lorient sur le score de 2-2, avant de s'incliner face à Lille (0-1) et Brest (2-2 puis défaite contre Lyon 0-2). Sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, Toulouse affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et trois défaites, avec cinq buts marqués et sept encaissés.

Le Havre, de son côté, a obtenu un nul vierge contre Angers lors de sa dernière journée. Les Normands restent sur une défaite 1-2 à Brest et un nul 1-1 à Lyon. Sur cinq matchs, Le HAC compte une victoire, deux nuls et deux défaites, avec deux buts marqués et quatre encaissés en Ligue 1.

Face à face

ToulouseNulLe Havre
2
1
2
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
4
FDM
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FDM
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FDM
7Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 15 février 2026, lorsque Le Havre s'était imposé 2-1 à domicile en Ligue 1. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 0-0 au Stadium de Toulouse en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Toulouse mène avec deux victoires contre une pour Le Havre, et un match nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Toulouse occupe la 17e place du classement, tandis que Le Havre pointe à la 16e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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