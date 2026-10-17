A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

La rencontre entre Thionville Lusitanos et Versailles sera diffusée en direct. Les options de live stream et de chaîne TV disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Thionville Lusitanos contre Versailles avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Thionville Lusitanos vs Versailles : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Thionville Lusitanos et Versailles débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Thionville Lusitanos, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspendus. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Versailles est dans la même situation : ni composition probable, ni absences confirmées ne sont communiquées à ce stade. Le staff francilien garde ses choix pour lui avant ce déplacement.

Thionville Lusitanos présente un bilan préoccupant sur ses cinq dernières rencontres, avec trois défaites, deux nuls et aucune victoire. Les hommes du club mosellan ont encaissé neuf buts pour seulement cinq marqués sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 face au Puy, et la lourde correction reçue à Rouen (0-4) illustre les difficultés défensives de l'équipe.

Versailles affiche un tout autre visage avec trois victoires, un nul et une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Les Franciliens ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que trois. Leur succès le plus récent, un 1-0 contre Valenciennes, confirme une capacité à gagner des matchs serrés, tandis que la victoire 0-4 à Orléans témoigne d'une puissance offensive réelle.

Aucune donnée de confrontations directes entre Thionville Lusitanos et Versailles n'est disponible pour cette rencontre. Il n'est donc pas possible de dégager de tendance historique entre les deux clubs à ce stade.

Au classement de la Ligue 3, Versailles occupe une position de milieu de tableau supérieur qui lui confère un avantage psychologique avant ce déplacement, tandis que Thionville Lusitanos, classé plus bas, a besoin de points pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.