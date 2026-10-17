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Ligue 3
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Thionville Lusitanos vs Versailles: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Thionville Lusitanos vs Versailles
Thionville Lusitanos
Versailles
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Thionville Lusitanos et Versailles, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 3 - Journée 10
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La rencontre entre Thionville Lusitanos et Versailles sera diffusée en direct. Les options de live stream et de chaîne TV disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Thionville Lusitanos contre Versailles avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Thionville Lusitanos vs Versailles : heure du coup d'envoi

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Ligue 3 - Journée 10

Le match d'aujourd'hui entre Thionville Lusitanos et Versailles débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Thionville Lusitanos, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspendus. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Versailles est dans la même situation : ni composition probable, ni absences confirmées ne sont communiquées à ce stade. Le staff francilien garde ses choix pour lui avant ce déplacement.

THI

THI - Forme

CON
N2-2
ROU
D0-4
FLE
N1-1
LAR
D1-2
LEP
D1-0
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
VER

VER - Forme

CAN
D0-3
ORL
V0-4
QUE
N0-0
VFS
V1-2
VAL
V1-0
But marqué (encaissé)
7/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Thionville Lusitanos présente un bilan préoccupant sur ses cinq dernières rencontres, avec trois défaites, deux nuls et aucune victoire. Les hommes du club mosellan ont encaissé neuf buts pour seulement cinq marqués sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 face au Puy, et la lourde correction reçue à Rouen (0-4) illustre les difficultés défensives de l'équipe.

Versailles affiche un tout autre visage avec trois victoires, un nul et une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Les Franciliens ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que trois. Leur succès le plus récent, un 1-0 contre Valenciennes, confirme une capacité à gagner des matchs serrés, tandis que la victoire 0-4 à Orléans témoigne d'une puissance offensive réelle.

Aucune donnée de confrontations directes entre Thionville Lusitanos et Versailles n'est disponible pour cette rencontre. Il n'est donc pas possible de dégager de tendance historique entre les deux clubs à ce stade.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
9621175+1220
V
D
V
V
N
3
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
4
ConcarneauConcarneauCON
9441128+416
V
N
V
V
N
5
VersaillesVersaillesVER
95131312+116
V
V
N
V
D
6
AmiensAmiensASC
9432123+915
V
N
V
N
V
7
CannesCannesCAN
9360114+715
V
N
N
N
V
8
Le PuyLe PuyLEP
9414119+213
V
D
V
D
N
9
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
93331414012
D
D
N
D
N
10
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
93331512+312
V
D
N
V
V
11
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
933379-212
D
V
N
D
N
12
SC BastiaSC BastiaBBO
9324711-411
N
D
N
V
D
13
QuevillyQuevillyQUE
9243812-410
D
N
N
V
N
14
OrleansOrleansORL
9234711-49
N
N
D
D
N
15
ValenciennesValenciennesVAL
9225914-58
D
V
D
D
N
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
9216612-67
D
V
D
D
N
17
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
9126515-105
D
N
N
D
D
18
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
9117722-154
D
D
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Versailles occupe une position de milieu de tableau supérieur qui lui confère un avantage psychologique avant ce déplacement, tandis que Thionville Lusitanos, classé plus bas, a besoin de points pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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