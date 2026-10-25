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Sunderland vs Leeds: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sunderland vs Leeds
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Comment regarder le match de Premier League entre Sunderland et Leeds, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Premier League - Journée 8
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Ce match entre Sunderland et Leeds est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Les options de diffusion télévisée et de streaming sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Sunderland contre Leeds avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Sunderland vs Leeds : heure du coup d'envoi

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Premier League - Journée 8
Stadium of Light

Le match d'aujourd'hui entre Sunderland et Leeds débutera à 25 oct. 2026, 17:30.

Sunderland vs Leeds Équipes probables

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
page.match.formation.title
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
R. RoefsR. RoefsT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienH. DiarraH. DiarraN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleB. AaronsonB. AaronsonA. TanakaA. TanakaH. WilsonH. WilsonL. NmechaL. Nmecha
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Sunderland

Onze de départ

Leeds

Entraineur

  • R. Le Bris
  • D. Farke

Du côté de Sunderland, Regis Le Bris devra composer sans Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier et Wilson Isidor, tous blessés. Kevin Danso est suspendu et ne sera pas disponible. Le onze probable de Le Bris s'articule autour de Robin Roefs dans les buts, avec une défense composée de Trai Hume, Reinildo, Nordi Mukiele et Luke O'Nien, tandis que Granit Xhaka, Habib Diarra et Noah Sadiki animent le milieu, avec Enzo Le Fee, Nilson Angulo et Brian Brobbey devant.

Pour Leeds, Daniel Farke ne pourra pas compter sur Mateo Joseph, blessé. Aucune suspension n'est signalée dans l'effectif visiteur. La composition probable de Farke aligne James Trafford dans les buts, une défense à quatre avec Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic et Gabriel Gudmundsson, un milieu composé d'Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Brenden Aaronson et Ao Tanaka, avec Harry Wilson et Lukas Nmecha en attaque.

SUN

SUN - Forme

MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
LCH
N1-1
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LEE

LEE - Forme

CHE
D6-3
NEW
V4-1
CRY
N0-0
ARS
D2-1
MUN
N1-1
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Sunderland présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre Lech Poznan en Europa League, qui fait suite à une défaite 2-0 à Bournemouth en Premier League. Les Black Cats ont inscrit six buts et en ont concédé neuf sur cette période, signe de fragilités défensives persistantes. Leurs deux seuls succès sur la séquence sont venus en compétition européenne.

Leeds affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. La formation de Farke a tenu le nul 1-1 face à Manchester United lors de son dernier match, après une défaite 2-1 contre Arsenal. Leeds a également concédé une large défaite 6-3 en Carabao Cup contre Chelsea, mais a décroché une belle victoire 4-1 à Newcastle plus tôt dans la séquence.

Face à face

SunderlandNulLeeds
1
2
2
Jeux d'amitié des clubs
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 octobre 2026, un match nul 1-1 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Sunderland s'était imposé 1-0 à Leeds lors d'un match de préparation en juillet 2026, et avait également gagné 1-0 à Elland Road en Premier League en mars 2026. Sur les cinq dernières confrontations disponibles, Sunderland compte deux victoires, deux nuls et une défaite.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
N
V
D
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
N
D
V
D
V
11
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
N
D
N
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
N
N
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
N
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Sunderland occupe la dernière place du classement, ce qui en fait une équipe directement menacée de relégation. Leeds se trouve en milieu de tableau à la huitième position, dans une situation bien plus confortable qui lui permet d'envisager une place en première moitié de classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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