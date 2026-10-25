A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:30 Stadium of Light

Ce match entre Sunderland et Leeds est diffusé en direct sur Canal+, Canal+ Foot et myCANAL. Les options de diffusion télévisée et de streaming sont listées ci-dessous.

Comment regarder Sunderland contre Leeds avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Sunderland vs Leeds : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 12:30 Stadium of Light

Le match d'aujourd'hui entre Sunderland et Leeds débutera à 25 oct. 2026, 17:30.

Du côté de Sunderland, Regis Le Bris devra composer sans Romaine Mundle, Daniel Ballard, Thomas Meunier et Wilson Isidor, tous blessés. Kevin Danso est suspendu et ne sera pas disponible. Le onze probable de Le Bris s'articule autour de Robin Roefs dans les buts, avec une défense composée de Trai Hume, Reinildo, Nordi Mukiele et Luke O'Nien, tandis que Granit Xhaka, Habib Diarra et Noah Sadiki animent le milieu, avec Enzo Le Fee, Nilson Angulo et Brian Brobbey devant.

Pour Leeds, Daniel Farke ne pourra pas compter sur Mateo Joseph, blessé. Aucune suspension n'est signalée dans l'effectif visiteur. La composition probable de Farke aligne James Trafford dans les buts, une défense à quatre avec Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic et Gabriel Gudmundsson, un milieu composé d'Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Brenden Aaronson et Ao Tanaka, avec Harry Wilson et Lukas Nmecha en attaque.

Sunderland présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre Lech Poznan en Europa League, qui fait suite à une défaite 2-0 à Bournemouth en Premier League. Les Black Cats ont inscrit six buts et en ont concédé neuf sur cette période, signe de fragilités défensives persistantes. Leurs deux seuls succès sur la séquence sont venus en compétition européenne.

Leeds affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. La formation de Farke a tenu le nul 1-1 face à Manchester United lors de son dernier match, après une défaite 2-1 contre Arsenal. Leeds a également concédé une large défaite 6-3 en Carabao Cup contre Chelsea, mais a décroché une belle victoire 4-1 à Newcastle plus tôt dans la séquence.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 18 octobre 2026, un match nul 1-1 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Sunderland s'était imposé 1-0 à Leeds lors d'un match de préparation en juillet 2026, et avait également gagné 1-0 à Elland Road en Premier League en mars 2026. Sur les cinq dernières confrontations disponibles, Sunderland compte deux victoires, deux nuls et une défaite.

En Premier League, Sunderland occupe la dernière place du classement, ce qui en fait une équipe directement menacée de relégation. Leeds se trouve en milieu de tableau à la huitième position, dans une situation bien plus confortable qui lui permet d'envisager une place en première moitié de classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.