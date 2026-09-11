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Sunderland vs Arsenal : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sunderland vs Arsenal
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Comment regarder le match de Premier League entre underland et Arsenal en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Sunderland vs Arsenal : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Stadium of Light

Le match d'aujourd'hui entre Sunderland et Arsenal débutera à 12 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Les options pour regarder Sunderland - Arsenal en direct TV et en live stream sont disponibles ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Sunderland vs Arsenal Équipes probables

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardReinildoReinildoK. DansoK. DansoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierB. BrobbeyB. BrobbeyD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Sunderland

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • R. Le Bris
  • M. Arteta

Du côté de Sunderland, Regis Le Bris devra composer sans Habib Diarra ni Romaine Mundle, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Robin Roefs dans les buts, avec une défense comprenant Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo et Kevin Danso, et un milieu animé par Granit Xhaka et Enzo Le Fee.

Arsenal sera privé de William Saliba, blessé. Mikel Arteta devrait s'appuyer sur un onze probable avec David Raya dans les buts, Gabriel, Ezri Konsa, Ben White et Riccardo Calafiori en défense, et Declan Rice, Martin Ødegaard et Bukayo Saka au cœur du dispositif. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

SUN

SUN - Forme

REN
V2-1
IPS
D2-1
FUL
V1-0
BRE
N1-1
HUL
V1-0
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ARS

ARS - Forme

MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
But marqué (encaissé)
10/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Sunderland affiche un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses quatre derniers matchs de compétition officielle, avec une victoire en Carabao Cup face à Hull (1-0) en guise de résultat le plus récent. En Premier League, les hommes de Le Bris ont partagé les points à Brentford (1-1) avant de s'imposer à domicile contre Fulham (1-0). Sur cinq matchs, le club a marqué six buts et en a concédé quatre.

Arsenal, de son côté, présente cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Gunners ont battu Naples 1-0 en Ligue des champions, Chelsea 2-1 en Premier League, et avaient lancé leur saison par un large succès 3-0 contre Coventry. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Arsenal a inscrit sept buts sans en concéder un seul lors de trois d'entre elles.

Face à face

SunderlandNulArsenal
0
1
4
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FDM
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
4Buts marqués16
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 7 février 2026 en Premier League, avec une victoire d'Arsenal 3-0 à domicile. Lors du match aller de cette même saison, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul 2-2 au Stadium of Light. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, Arsenal compte trois victoires pour un nul et une défaite, avec un total de quatorze buts marqués contre six encaissés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
HullHullHUL
321030+37
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
N
N
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
N
N
V
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
N
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
N
N
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
N
N
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
N
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
N
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Sunderland pointe à la douzième place, tandis qu'Arsenal occupe la deuxième position du classement.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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