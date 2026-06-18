Coupe du monde - Grp. B Los Angeles Stadium

En France, la chaîne TV et les options de live stream pour regarder Suisse – Bosnie-Herzégovine sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur M6 et beIN SPORTS 1, et accessible en streaming via plusieurs plateformes.

Comment regarder Suisse contre Bosnie-Herzégovine avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Suisse vs Bosnie-Herzégovine : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. B Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Suisse et Bosnie-Herzégovine débutera à 18 juin 2026, 21:00.





Du côté suisse, Murat Yakin dispose d'un groupe sans blessé ni suspendu déclaré. Le onze probable alignerait Gregor Kobel dans les buts, une défense à trois composée de Denis Zakaria, Manuel Akanji et Nico Elvedi, des pistons Ricardo Rodríguez et Michel Aebischer, un double pivot Remo Freuler – Granit Xhaka, et un trio offensif formé de Ruben Vargas, Dan Ndoye et Breel Embolo.

Pour la Bosnie-Herzégovine, Sergej Barbarez devrait reconduire un système similaire à celui utilisé contre le Canada. Le onze probable verrait Nikola Vasilj dans les buts, une défense à quatre avec Sead Kolasinac, Nikola Katic, Tarik Muharemovic et Amar Dedic, un milieu composé de Benjamin Tahirovic, Ivan Basic et Amar Memic, et un trio offensif incluant Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic et Ermedin Demirovic. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Suisse présente un bilan de une victoire, trois matchs nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties, pour sept buts marqués et sept concédés. Le résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Qatar lors de la première journée de la Coupe du monde, le 13 juin. La performance la plus convaincante de cette série reste le succès 4-1 face à la Jordanie le 31 mai. Les Suisses ont également concédé une défaite 4-3 contre l'Allemagne en mars, révélant une certaine fragilité défensive.

La Bosnie-Herzégovine n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, avec trois nuls et une défaite, pour quatre buts marqués et quatre encaissés. La rencontre la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 contre le Canada le 12 juin. Les Bosniens ont également partagé les points avec le Panama (1-1) le 6 juin et n'ont pas trouvé le chemin des filets contre la Macédoine du Nord (0-0) fin mai. Leur seule victoire dans cette séquence remonte aux qualifications contre l'Italie en mars.

SUI Dernier match BIH 0 0 Nul 1 Suisse 0 - 2 Bosnie-Herzégovine 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





Les données disponibles ne recensent qu'une seule confrontation entre les deux sélections. En mars 2016, lors d'un match amical, la Bosnie-Herzégovine s'était imposée 2-0 en Suisse. Cette rencontre à Inglewood constitue donc seulement le deuxième duel enregistré entre les deux nations.





Au classement du Groupe B, la Suisse occupe la première place tandis que la Bosnie-Herzégovine pointe à la quatrième position.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.