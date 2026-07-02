A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Suisse - Algérie est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les chaînes et plateformes disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Suisse contre Algérie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Suisse vs Algérie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Le match d'aujourd'hui entre Suisse et Algérie débutera à 3 juil. 2026, 05:00.

La Suisse est dirigée par Murat Yakin. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée avant la rencontre. Le onze probable alignerait Gregor Kobel dans les buts, une défense composée de Manuel Akanji, Luca Jaquez, Nico Elvedi et Ricardo Rodríguez, un double pivot Remo Freuler - Granit Xhaka, et un trio offensif Ruben Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye derrière Breel Embolo.

L'Algérie est entraînée par Vladimir Petkovic. Aucune blessure ni suspension n'a été officiellement communiquée. Le onze probable verrait Oussama Benbot garder les buts, avec Aïssa Mandi, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini et Rayan Aït Nouri en défense, Nabil Bentaleb et Houssem Aouar au milieu, et Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi en soutien d'Amine Gouiri.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Suisse a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour deux nuls et aucune défaite. Leur dernier résultat en date est une victoire 2-1 contre le Canada le 24 juin, avec des buts de Ruben Vargas et Johan Manzambi. Plus tôt dans la phase de groupes, la Nati avait écrasé la Bosnie-Herzégovine 4-1. Les deux points perdus sont venus de matchs nuls 1-1, contre le Qatar en phase de groupes et contre l'Australie en amical. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit 13 buts et n'en a concédé que cinq.

L'Algérie affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus récent est un spectaculaire 3-3 contre l'Autriche le 28 juin, un match que les Fennecs semblaient perdre avant de revenir au score. Avant cela, ils avaient battu la Jordanie 2-1 grâce à un but tardif d'Amine Gouiri, et avaient encaissé une lourde défaite 3-0 face à l'Argentine. En amical, l'Algérie avait dominé la Bolivie 4-0 et battu les Pays-Bas 1-0.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation récente entre la Suisse et l'Algérie. Cette rencontre au BC Place de Vancouver constitue le premier affrontement officiel connu entre les deux sélections dans les données actuelles, ce qui rend tout pronostic basé sur l'historique direct particulièrement délicat.

La Suisse a terminé première du Groupe B. L'Algérie s'est qualifiée en terminant troisième du Groupe J.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.