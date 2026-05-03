Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

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Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Strasbourg - Toulouse sont listées ci-dessous. Le match est diffusé en France sur DAZN et RMC Sport 1.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à vos services de streaming habituels, un réseau privé virtuel (VPN) peut vous permettre de contourner les restrictions géographiques et de regarder le match comme si vous étiez en France.

Comment regarder Strasbourg contre Toulouse avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Strasbourg vs Toulouse : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Toulouse débutera à 3 mai 2026, 17:15.





Du côté de Strasbourg, J. Panichelli, V. Barco et A. Anselmino sont tous indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler pour les Alsaciens. Aucun onze probable n'a été communiqué pour le moment ; des informations supplémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Toulouse devra faire sans F. Magri et A. Francis, tous deux blessés. Y. Gboho est quant à lui suspendu pour ce déplacement en Alsace. Comme pour Strasbourg, aucun onze probable n'est disponible pour l'heure.

Strasbourg présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-3 à Lorient en Ligue 1. Avant cela, ils ont subi deux défaites consécutives : 0-2 contre Nice en Coupe de France et 0-3 à Rennes en championnat. En Ligue Conférence, le bilan est partagé : une large victoire 4-0 contre Mayence en retour de quart de finale, mais une défaite 0-2 au match aller. Sur ces cinq matches, Strasbourg a marqué huit buts et en a concédé sept.

Toulouse affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Leur dernier match s'est soldé par un nul 2-2 à Monaco en Ligue 1. Avant cela, les Violets ont encaissé des défaites contre Lens en Coupe de France (1-4) et en Ligue 1 (2-3), ainsi qu'une lourde défaite 0-4 contre Lille. Leur seule victoire récente remonte au 3 avril, un succès 1-3 contre le Paris Saint-Germain. Toulouse a inscrit six buts et en a encaissé treize sur ces cinq rencontres, un ratio qui traduit les difficultés actuelles du club.





La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 6 décembre 2025 : Toulouse avait alors battu Strasbourg 1-0 à domicile en Ligue 1. Sur les cinq derniers affrontements directs, Strasbourg compte deux victoires contre deux pour Toulouse, avec un match nul. Les deux clubs ont chacun marqué six buts sur l'ensemble de ces rencontres.





Au classement de la Ligue 1, Strasbourg occupe la huitième place, tandis que Toulouse pointe à la dixième position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.