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Slavia Prague vs Lens : détails du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Slavia Prague vs Lens
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Slavia Prague et Lens en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Slavia Prague vs Lens : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 1
Fortuna Arena

Le match d'aujourd'hui entre Slavia Prague et Lens débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Slavia Prague - Lens est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder la rencontre en live sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Slavia Prague vs Lens Équipes probables

3-4-2-1
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
Formation
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Prague

Onze de départ

Lens

Entraineur

  • J. Trpisovsky
  • Dino Toppmöller

Du côté du Slavia Prague, Jindrich Trpisovsky devrait aligner un onze composé de Markovic, Vlcek, Chaloupek, Konecny, Sadilek, Nowak, Isife, Jurasek, Sturm, Ayaosi et Chory. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif pragois à ce stade.

Pour Lens, Dino Toppmöller devrait s'appuyer sur Risser dans les buts, avec une ligne défensive formée de Ganiou, Antonio, Sagnan et Aguilar. Haidara, Ivanovic, Skoras et Cuisance sont attendus au milieu, tandis que Thauvin et Edouard formeront le duo offensif. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est répertoriée pour le moment.

SLP

SLP - Forme

PAR
V2-1
LIB
N1-1
BOH
N2-2
SPP
V0-3
BRN
V4-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

SUN
D0-2
PSG
V1-0
AJA
V5-2
STR
D2-1
FCL
D0-1
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Slavia Prague présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. L'équipe a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 4 sur cette période. La dernière sortie, un succès 4-0 contre Zbrojovka Brno le 5 septembre, confirme la bonne santé offensive du club. La victoire 3-0 dans le derby face au Sparta Prague reste le résultat le plus marquant de cette série.

Lens affiche un bilan plus irrégulier avec deux victoires, une défaite et deux revers sur ses cinq derniers matchs. Le club a marqué 8 buts mais en a concédé 6. La défaite 0-1 contre Lorient le 5 septembre est la plus récente, mais la victoire 5-2 face à Auxerre illustre le potentiel offensif des Sang et Or. La victoire en Super Coupe contre le PSG reste un résultat de référence dans cette séquence.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre le Slavia Prague et Lens. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110020+23
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
5
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
6
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
9
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
10
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
11
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
12
LensLensRCL
00000000
13
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
14
PSVPSVPSV
00000000
15
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
16
RomaRomaROM
00000000
17
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
19
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
20
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
21
ArsenalArsenalARS
00000000
22
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
25
ComoComoCOM
00000000
26
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
28
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
29
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
30
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
31
LilleLilleLIL
100123-10
D
32
InterInterINT
100112-10
D
33
LASKLASKLAS
100101-10
D
34
VikingVikingVIK
100113-20
D
35
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
36
FeyenoordFeyenoordFEY
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Dans le classement de la Ligue des Champions, le Slavia Prague et Lens occupent tous les deux la 7e place au moment de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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