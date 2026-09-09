Slavia Prague vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Le match d'aujourd'hui entre Slavia Prague et Lens débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Slavia Prague - Lens est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder la rencontre en live sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté du Slavia Prague, Jindrich Trpisovsky devrait aligner un onze composé de Markovic, Vlcek, Chaloupek, Konecny, Sadilek, Nowak, Isife, Jurasek, Sturm, Ayaosi et Chory. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif pragois à ce stade.

Pour Lens, Dino Toppmöller devrait s'appuyer sur Risser dans les buts, avec une ligne défensive formée de Ganiou, Antonio, Sagnan et Aguilar. Haidara, Ivanovic, Skoras et Cuisance sont attendus au milieu, tandis que Thauvin et Edouard formeront le duo offensif. Aucune absence liée à une blessure ou une suspension n'est répertoriée pour le moment.

Le Slavia Prague présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. L'équipe a inscrit 12 buts et n'en a concédé que 4 sur cette période. La dernière sortie, un succès 4-0 contre Zbrojovka Brno le 5 septembre, confirme la bonne santé offensive du club. La victoire 3-0 dans le derby face au Sparta Prague reste le résultat le plus marquant de cette série.

Lens affiche un bilan plus irrégulier avec deux victoires, une défaite et deux revers sur ses cinq derniers matchs. Le club a marqué 8 buts mais en a concédé 6. La défaite 0-1 contre Lorient le 5 septembre est la plus récente, mais la victoire 5-2 face à Auxerre illustre le potentiel offensif des Sang et Or. La victoire en Super Coupe contre le PSG reste un résultat de référence dans cette séquence.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre le Slavia Prague et Lens. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Dans le classement de la Ligue des Champions, le Slavia Prague et Lens occupent tous les deux la 7e place au moment de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.