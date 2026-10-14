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Shakhtar Donetsk vs AEK Athenes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Shakhtar Donetsk vs AEK Athenes
Shakhtar Donetsk
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Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Shakhtar Donetsk et AEK Athenes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match entre Shakhtar Donetsk et AEK Athènes est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Shakhtar Donetsk contre AEK Athenes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Shakhtar Donetsk vs AEK Athenes : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Shakhtar Donetsk et AEK Athenes débutera à 14 oct. 2026, 21:00.

Shakhtar Donetsk vs AEK Athenes Équipes probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Onze de départ

AEK Athenes

Entraineur

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Du côté du Shakhtar Donetsk, Arda Turan devrait aligner un onze composé de Riznyk, Tobias, Pedro Henrique, Matviyenko, Bondar, Alisson Santana, Marlon Gomes, Ocheretko, Isaque, Mendoza et Kaua Elias. Eguinaldo et Irakli Azarovi sont indisponibles sur blessure.

AEK Athènes, sans blessé ni suspendu connu, devrait s'articuler autour de Brignoli dans les buts, avec une défense composée de Relvas, Moukoudi, Pilios et Rota. Vitalis, Marin, Koita, Majer, Zini et Luka Jovic complètent le onze probable de Nikolic. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

SHK

SHK - Forme

KAR
V1-2
PSV
N1-1
CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
But marqué (encaissé)
11/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AEK

AEK - Forme

LAS
V1-0
ATT
N1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Shakhtar Donetsk présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. Les Ukrainiens ont battu Veres Rivne 3-0 lors de leur dernier déplacement en championnat et n'ont concédé qu'un seul but sur cette série, lors du match nul 1-1 face au PSV. Ils ont inscrit sept buts au total sur ces cinq rencontres.

AEK Athènes affiche un bilan de quatre victoires et un nul. Les Grecs ont remporté leurs deux derniers matchs, dont une victoire 3-0 contre OFI Crète, et ont marqué treize buts sur leurs cinq dernières sorties. Leur seul point perdu est venu d'un nul 1-1 contre Asteras T. en Super League.

Les données disponibles ne permettent pas de dresser un historique des confrontations directes entre Shakhtar Donetsk et AEK Athènes. Aucun résultat passé entre les deux équipes n'est répertorié dans notre base de données.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
26
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
InterInterINT
200246-20
D
D
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
31
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk occupe la 18e place tandis qu'AEK Athènes pointe à la 15e position. Les deux équipes évoluent donc dans la zone basse du tableau, ce qui confère à cette rencontre un caractère décisif pour leurs ambitions de qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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