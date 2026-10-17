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Ligue 3
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SC Aubagne Air Bel vs Le Puy: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

SC Aubagne Air Bel vs Le Puy
SC Aubagne Air Bel
Le Puy
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre SC Aubagne Air Bel et Le Puy, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 3 - Journée 10
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Le match est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder SC Aubagne Air Bel - Le Puy en live stream.

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Comment regarder SC Aubagne Air Bel contre Le Puy avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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SC Aubagne Air Bel vs Le Puy : heure du coup d'envoi

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Ligue 3 - Journée 10

Le match d'aujourd'hui entre SC Aubagne Air Bel et Le Puy débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté d'Aubagne, aucune information officielle n'est disponible concernant le groupe ou les absences pour cette rencontre. Des précisions seront ajoutées dès qu'elles seront communiquées par le club.

Le Puy est dans la même situation : ni blessé confirmé ni suspension signalée à ce stade. La composition probable des deux équipes sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

AAB

AAB - Forme

PAR
N0-0
CON
D1-2
ROU
D1-0
FLE
V1-2
LAR
D3-1
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LEP

LEP - Forme

ORL
N1-1
QUE
D2-1
VFS
V4-1
VAL
D2-1
THI
V1-0
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Aubagne a connu cinq derniers matchs compliqués en Ligue 3, avec un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. La seule victoire est venue sur la pelouse de FC Fleury 91 (2-1), mais les défaites face à La Roche VF (3-1) et Concarneau (2-1) illustrent les difficultés défensives du club. Sur ces cinq rencontres, Aubagne a inscrit cinq buts et en a encaissé huit.

Le Puy affiche un bilan plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites. La victoire 4-1 contre Villefranche Beaujolais reste le résultat le plus marquant de la série, et les visiteurs ont confirmé leur solidité en battant Thionville Lusitanos (1-0) lors de la dernière journée. Le Puy a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Face à face

SC Aubagne Air BelNulLe Puy
3
1
1
Ligue 3
Le Puy badge
Le Puy
LEP
1
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
2
FDM
Ligue 3
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
1
Le Puy badge
Le Puy
LEP
4
FDM
National 2
Le Puy badge
Le Puy
LEP
1
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
2
FDM
National 2
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
0
Le Puy badge
Le Puy
LEP
0
FDM
Coupe de France
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
2
Le Puy badge
Le Puy
LEP
0
FDM
7Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison en Ligue 3 : Le Puy avait dominé Aubagne 4-1 en novembre 2025 à domicile, avant qu'Aubagne ne prenne sa revanche en avril 2026 sur le score de 2-1. Sur les quatre dernières confrontations en compétition officielle, Aubagne s'est imposé à trois reprises, dont deux fois en National 2, tandis que Le Puy a remporté un succès. C'est Aubagne qui tient l'avantage dans cette série récente, bien que Le Puy ait montré sa capacité à renverser la tendance.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
9621175+1220
V
D
V
V
N
3
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
4
ConcarneauConcarneauCON
9441128+416
V
N
V
V
N
5
VersaillesVersaillesVER
95131312+116
V
V
N
V
D
6
AmiensAmiensASC
9432123+915
V
N
V
N
V
7
CannesCannesCAN
9360114+715
V
N
N
N
V
8
Le PuyLe PuyLEP
9414119+213
V
D
V
D
N
9
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
93331414012
D
D
N
D
N
10
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
93331512+312
V
D
N
V
V
11
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
933379-212
D
V
N
D
N
12
SC BastiaSC BastiaBBO
9324711-411
N
D
N
V
D
13
QuevillyQuevillyQUE
9243812-410
D
N
N
V
N
14
OrleansOrleansORL
9234711-49
N
N
D
D
N
15
ValenciennesValenciennesVAL
9225914-58
D
V
D
D
N
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
9216612-67
D
V
D
D
N
17
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
9126515-105
D
N
N
D
D
18
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
9117722-154
D
D
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Aubagne occupe la 16e place, une position qui place le club dans la zone de turbulences. Le Puy, 8e, arrive avec la tranquillité de qui regarde la situation de haut.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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