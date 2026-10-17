A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder SC Aubagne Air Bel - Le Puy en live stream.

Comment regarder SC Aubagne Air Bel contre Le Puy avec un VPN

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SC Aubagne Air Bel vs Le Puy : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre SC Aubagne Air Bel et Le Puy débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté d'Aubagne, aucune information officielle n'est disponible concernant le groupe ou les absences pour cette rencontre. Des précisions seront ajoutées dès qu'elles seront communiquées par le club.

Le Puy est dans la même situation : ni blessé confirmé ni suspension signalée à ce stade. La composition probable des deux équipes sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Aubagne a connu cinq derniers matchs compliqués en Ligue 3, avec un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites. La seule victoire est venue sur la pelouse de FC Fleury 91 (2-1), mais les défaites face à La Roche VF (3-1) et Concarneau (2-1) illustrent les difficultés défensives du club. Sur ces cinq rencontres, Aubagne a inscrit cinq buts et en a encaissé huit.

Le Puy affiche un bilan plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites. La victoire 4-1 contre Villefranche Beaujolais reste le résultat le plus marquant de la série, et les visiteurs ont confirmé leur solidité en battant Thionville Lusitanos (1-0) lors de la dernière journée. Le Puy a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur cette période.

Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison en Ligue 3 : Le Puy avait dominé Aubagne 4-1 en novembre 2025 à domicile, avant qu'Aubagne ne prenne sa revanche en avril 2026 sur le score de 2-1. Sur les quatre dernières confrontations en compétition officielle, Aubagne s'est imposé à trois reprises, dont deux fois en National 2, tandis que Le Puy a remporté un succès. C'est Aubagne qui tient l'avantage dans cette série récente, bien que Le Puy ait montré sa capacité à renverser la tendance.

Au classement de la Ligue 3, Aubagne occupe la 16e place, une position qui place le club dans la zone de turbulences. Le Puy, 8e, arrive avec la tranquillité de qui regarde la situation de haut.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.