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Sassuolo vs Juventus FC : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sassuolo vs Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Sassuolo et Juventus FC en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Sassuolo vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

crest
Serie A - Journée 4
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Le match d'aujourd'hui entre Sassuolo et Juventus FC débutera à 13 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Sassuolo - Juventus est diffusé en direct sur DAZN. Retrouvez le lien de diffusion ci-dessous pour ne pas manquer le coup d'envoi.

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Comment regarder Sassuolo contre Juventus FC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Sassuolo vs Juventus FC Équipes probables

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formation
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-2-3-1
A. MuricA. Muricteam-logoF. LeysenJ. DoigJ. DoigJ. IdzesJ. IdzesS. CinquegranoS. CinquegranoL. LipaniL. LipaniN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicK. BowieK. BowieD. BerardiD. BerardiA. LaurienteA. LaurienteG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerM. CelikM. CelikP. KaluluP. KaluluN. GonzalezN. GonzalezK. AlajbegovicK. AlajbegovicC. ConceicaoC. ConceicaoT. KoopmeinersT. KoopmeinersD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-3-3
Sassuolo

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • A. Aquilani
  • L. Spalletti

Du côté de Sassuolo, Alberto Aquilani est privé de plusieurs joueurs : Fali Candé, Ismaël Koné, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Yeferson Paz, Sebastian Walukiewicz, Cristian Volpato et Darryl Bakola sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Muric dans les buts, avec Leysen, Doig, Idzes et Cinquegrano en défense, Lipani, Matic et Adzic au milieu, et Bowie, Esposito et Laurienté en attaque.

Luciano Spalletti doit lui aussi faire face à de nombreuses absences chez la Juventus : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Weston McKennie, Arkadiusz Milik, Manuel Locatelli et Jeremie Boga sont tous indisponibles. Le onze probable verrait Vicario au but, une défense composée de Lucumi, Bremer, Celik et Kalulu, un milieu avec Gonzalez, Alajbegovic, Conceicao, Koopmeiners et Douglas Luiz, et Kolo Muani en pointe.

SAS

SAS - Forme

CES
V3-0
ATA
D2-1
TOR
V2-1
FRC
V1-1
BOL
N2-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
JUV

JUV - Forme

INT
D1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
PAR
V2-0
MIL
N1-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Sassuolo présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Neroverdi ont tenu le nul 2-2 à Bologne lors de leur dernier match de Serie A, après avoir battu Turin 2-1 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, ils ont inscrit neuf buts et en ont concédé six.

La Juventus, de son côté, affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Bianconeri ont tenu le nul 1-1 contre le Milan lors de leur dernière sortie en Serie A, après avoir dominé Parme 2-0. Leurs trois victoires en championnat leur ont permis d'engranger sept points en trois journées.

Face à face

SassuoloNulJuventus FC
2
1
2
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FDM
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FDM
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
FDM
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 21 mars 2026, avec un match nul 1-1 à l'Allianz Stadium en Serie A. Avant cela, la Juventus s'était imposée 3-0 au Mapei Stadium en janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres, la Juventus compte deux victoires contre deux pour le Sassuolo, avec un match nul, pour un total de neuf buts inscrits par les Bianconeri contre huit pour les Neroverdi.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
431063+310
N
V
V
V
2
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
3
InterInterINT
330083+59
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
422074+38
N
N
V
V
6
ComoComoCOM
321073+47
V
V
N
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
N
V
V
D
8
Juventus FCJuventus FCJUV
321041+37
N
V
V
9
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
42025506
D
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
N
V
D
11
UdineseUdineseUDI
31115504
D
V
N
12
SSC NaplesSSC NaplesNAP
31025503
D
D
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
14
LecceLecceLEC
310225-33
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
16
BologneBologneBOL
301224-21
N
D
D
17
ParmeParmePAR
301214-31
N
D
D
18
MonzaMonzaMON
301248-41
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement de Serie A, le Sassuolo occupe la dixième place, tandis que la Juventus pointe à la sixième position avant cette quatrième journée.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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