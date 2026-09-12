Sassuolo vs Juventus FC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 4 13 sept. 2026 - 14:45 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Le match d'aujourd'hui entre Sassuolo et Juventus FC débutera à 13 sept. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Sassuolo - Juventus est diffusé en direct sur DAZN. Retrouvez le lien de diffusion ci-dessous pour ne pas manquer le coup d'envoi.

Comment regarder Sassuolo contre Juventus FC avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Sassuolo, Alberto Aquilani est privé de plusieurs joueurs : Fali Candé, Ismaël Koné, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Yeferson Paz, Sebastian Walukiewicz, Cristian Volpato et Darryl Bakola sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Muric dans les buts, avec Leysen, Doig, Idzes et Cinquegrano en défense, Lipani, Matic et Adzic au milieu, et Bowie, Esposito et Laurienté en attaque.

Luciano Spalletti doit lui aussi faire face à de nombreuses absences chez la Juventus : Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Juan Cabal, Weston McKennie, Arkadiusz Milik, Manuel Locatelli et Jeremie Boga sont tous indisponibles. Le onze probable verrait Vicario au but, une défense composée de Lucumi, Bremer, Celik et Kalulu, un milieu avec Gonzalez, Alajbegovic, Conceicao, Koopmeiners et Douglas Luiz, et Kolo Muani en pointe.

Le Sassuolo présente un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Neroverdi ont tenu le nul 2-2 à Bologne lors de leur dernier match de Serie A, après avoir battu Turin 2-1 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, ils ont inscrit neuf buts et en ont concédé six.

La Juventus, de son côté, affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Bianconeri ont tenu le nul 1-1 contre le Milan lors de leur dernière sortie en Serie A, après avoir dominé Parme 2-0. Leurs trois victoires en championnat leur ont permis d'engranger sept points en trois journées.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 21 mars 2026, avec un match nul 1-1 à l'Allianz Stadium en Serie A. Avant cela, la Juventus s'était imposée 3-0 au Mapei Stadium en janvier 2026. Sur les cinq dernières rencontres, la Juventus compte deux victoires contre deux pour le Sassuolo, avec un match nul, pour un total de neuf buts inscrits par les Bianconeri contre huit pour les Neroverdi.

Au classement de Serie A, le Sassuolo occupe la dixième place, tandis que la Juventus pointe à la sixième position avant cette quatrième journée.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.