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Salzburg vs Milan AC: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Salzburg vs Milan AC
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Salzburg et Milan AC, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Salzburg contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Salzburg vs Milan AC : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Salzburg et Milan AC débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Salzburg vs Milan AC Équipes probables

Entraineur

  • D. Roehl

Du côté de Salzbourg, Danny Roehl prépare son équipe pour ce rendez-vous européen, mais aucune information confirmée sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Ruben Amorim gère lui aussi une situation similaire du côté du Milan AC, sans composition ni liste de blessés officiellement communiquées à ce stade. Les dernières nouvelles de l'effectif milanais seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

SAL

SAL - Forme

RIE
N1-1
LES
V0-1
SGR
V3-0
BWL
D1-2
GAK
N0-0
But marqué (encaissé)
6/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIL

MIL - Forme

JUV
N1-1
LAZ
N2-2
BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
N1-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Salzbourg présente un bilan d'une victoire, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un 0-0 contre Grazer AK en Bundesliga autrichienne, après une victoire convaincante 3-0 face au Sturm Graz. Les Autrichiens ont également décroché un succès en Ligue Europa à Sofia contre le Levski. Sur ces cinq rencontres, Salzbourg a inscrit cinq buts et en a concédé trois.

Le Milan AC affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Rossoneri ont le plus récemment partagé les points avec Sassuolo (1-1) après avoir écrasé Lecce 3-0 en Serie A. Leur seule défaite dans cette période est venue en Ligue Europa face au Benfica (0-2). Milan a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette séquence.

Face à face

SalzburgNulMilan AC
0
1
1
Ligue des Champions
Milan AC badge
Milan AC
MIL
4
Salzburg badge
Salzburg
SAL
0
FDM
Ligue des Champions
Salzburg badge
Salzburg
SAL
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
1Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 2 novembre 2022 en phase de groupes de Ligue des Champions, avec une victoire nette du Milan AC sur le score de 4-0 à domicile. Avant cela, les équipes s'étaient quittées sur un 1-1 à Salzbourg en septembre 2022, lors de la même compétition. Sur les deux rencontres répertoriées, Milan compte une victoire et un match nul, avec cinq buts inscrits contre un seul concédé.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Salzbourg occupe la 14e place tandis que le Milan AC est 29e. Les deux équipes ont besoin de points pour améliorer leur position et rester dans la course aux phases à élimination directe, ce qui donne à cette rencontre un enjeu concret pour les deux camps.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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