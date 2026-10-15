A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Salzburg - Milan AC est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL.

Comment regarder Salzburg contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Salzburg vs Milan AC : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Le match d'aujourd'hui entre Salzburg et Milan AC débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Salzbourg, Danny Roehl prépare son équipe pour ce rendez-vous européen, mais aucune information confirmée sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Ruben Amorim gère lui aussi une situation similaire du côté du Milan AC, sans composition ni liste de blessés officiellement communiquées à ce stade. Les dernières nouvelles de l'effectif milanais seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Salzbourg présente un bilan d'une victoire, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente s'est soldée par un 0-0 contre Grazer AK en Bundesliga autrichienne, après une victoire convaincante 3-0 face au Sturm Graz. Les Autrichiens ont également décroché un succès en Ligue Europa à Sofia contre le Levski. Sur ces cinq rencontres, Salzbourg a inscrit cinq buts et en a concédé trois.

Le Milan AC affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Rossoneri ont le plus récemment partagé les points avec Sassuolo (1-1) après avoir écrasé Lecce 3-0 en Serie A. Leur seule défaite dans cette période est venue en Ligue Europa face au Benfica (0-2). Milan a marqué six buts et en a encaissé cinq sur cette séquence.

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 2 novembre 2022 en phase de groupes de Ligue des Champions, avec une victoire nette du Milan AC sur le score de 4-0 à domicile. Avant cela, les équipes s'étaient quittées sur un 1-1 à Salzbourg en septembre 2022, lors de la même compétition. Sur les deux rencontres répertoriées, Milan compte une victoire et un match nul, avec cinq buts inscrits contre un seul concédé.

En Ligue Europa, Salzbourg occupe la 14e place tandis que le Milan AC est 29e. Les deux équipes ont besoin de points pour améliorer leur position et rester dans la course aux phases à élimination directe, ce qui donne à cette rencontre un enjeu concret pour les deux camps.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.