Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoSabah FK
Baku Olimpiya Stadionu
team-logoSlavia Prague
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! Canal+ Sport
GOAL-e
Avec le concours de

Sabah FK vs Slavia Prague: tout sur le match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sabah FK vs Slavia Prague
Sabah FK
Slavia Prague
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Sabah FK et Slavia Prague en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Sabah FK vs Slavia Prague : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Baku Olimpiya Stadionu

Le match d'aujourd'hui entre Sabah FK et Slavia Prague débutera à 13 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Sabah FK - Slavia Prague est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

Canal+ Sport

Canal+ Sport

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Sabah FK contre Slavia Prague avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

Sabah FK vs Slavia Prague compositions

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. Rakhmonalievteam-logoD. QueirozI. LepinjicaI. LepinjicaK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. MickelsJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesA. N'GuessanA. N'GuessanM. SadilekM. SadilekL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmD. MosesD. MosesT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. Chory
Slavia Prague crest
Slavia Prague
SLP
4-2-3-1
Sabah FK

Onze de départ

Slavia Prague

Remplaçants

Entraineur

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Du côté de Sabah FK, Khayal Aliyev est indisponible sur blessure. L'entraîneur Valdas Dambrauskas devrait aligner un onze de départ complet, avec notamment Stas Pokatilov dans les buts, une défense composée de Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov et Akim Zedadka, et Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris ainsi que Veljko Simic attendus dans les positions avancées.

Le Slavia Prague est davantage touché par les absences : Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda et Ivan Schranz sont tous forfaits. Jindrich Trpisovsky devrait s'appuyer sur Jakub Markovic dans les buts, avec Lukas Provod et Mojmir Chytil appelés à jouer un rôle central. Aucune suspension n'est signalée dans les deux camps. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Sabah FK

Blessures et suspensions

Slavia Prague
SAB

SAB - Forme

ZIR
V5-0
MUN
D4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
N0-0
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SLP

SLP - Forme

RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sabah FK présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Azerbaïdjanais ont partagé les points avec FK Neftchi lors de leur dernier match (0-0), après avoir écrasé Zira 5-0 plus tôt dans la période. Leur seul revers est la défaite 4-0 contre Manchester United en Ligue des Champions. Sur ces cinq rencontres, Sabah a inscrit neuf buts et en a concédé quatre.

Le Slavia Prague affiche pour sa part quatre victoires en cinq matches. La seule défaite des Pragois est celle concédée 3-2 face au RC Lens en Ligue des Champions. En championnat, ils ont notamment battu Viktoria Plzen 2-1 et écrasé FK Varnsdorf 5-1 en coupe. Le Slavia a marqué neuf buts et en a encaissé quatre sur cette séquence, sans connaître la défaite en compétition domestique.

Aucune rencontre officielle entre Sabah FK et le Slavia Prague n'est répertoriée dans les données disponibles. Cette affiche est donc une première entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, le Slavia Prague occupe la 22e place, tandis que Sabah FK pointe à la 34e position. Les deux équipes ont besoin de points pour progresser dans la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google