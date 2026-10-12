Sabah FK vs Slavia Prague : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Le match d'aujourd'hui entre Sabah FK et Slavia Prague débutera à 13 oct. 2026, 18:45.

Où regarder le match ?

Sabah FK - Slavia Prague est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Sabah FK contre Slavia Prague avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté de Sabah FK, Khayal Aliyev est indisponible sur blessure. L'entraîneur Valdas Dambrauskas devrait aligner un onze de départ complet, avec notamment Stas Pokatilov dans les buts, une défense composée de Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov et Akim Zedadka, et Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris ainsi que Veljko Simic attendus dans les positions avancées.

Le Slavia Prague est davantage touché par les absences : Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda et Ivan Schranz sont tous forfaits. Jindrich Trpisovsky devrait s'appuyer sur Jakub Markovic dans les buts, avec Lukas Provod et Mojmir Chytil appelés à jouer un rôle central. Aucune suspension n'est signalée dans les deux camps. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Sabah FK présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Azerbaïdjanais ont partagé les points avec FK Neftchi lors de leur dernier match (0-0), après avoir écrasé Zira 5-0 plus tôt dans la période. Leur seul revers est la défaite 4-0 contre Manchester United en Ligue des Champions. Sur ces cinq rencontres, Sabah a inscrit neuf buts et en a concédé quatre.

Le Slavia Prague affiche pour sa part quatre victoires en cinq matches. La seule défaite des Pragois est celle concédée 3-2 face au RC Lens en Ligue des Champions. En championnat, ils ont notamment battu Viktoria Plzen 2-1 et écrasé FK Varnsdorf 5-1 en coupe. Le Slavia a marqué neuf buts et en a encaissé quatre sur cette séquence, sans connaître la défaite en compétition domestique.

Aucune rencontre officielle entre Sabah FK et le Slavia Prague n'est répertoriée dans les données disponibles. Cette affiche est donc une première entre les deux clubs.

Au classement de la Ligue des Champions, le Slavia Prague occupe la 22e place, tandis que Sabah FK pointe à la 34e position. Les deux équipes ont besoin de points pour progresser dans la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.