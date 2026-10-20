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Sabah FK vs Borussia Dortmund: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Sabah FK et Borussia Dortmund, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue des Champions - Journée 3
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Ce match de Ligue des Champions entre le Sabah FK et le Borussia Dortmund est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL.

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Comment regarder Sabah FK contre Borussia Dortmund avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Sabah FK vs Borussia Dortmund : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Baku Olimpiya Stadionu

Le match d'aujourd'hui entre Sabah FK et Borussia Dortmund débutera à 20 oct. 2026, 18:45.

Sabah FK vs Borussia Dortmund Équipes probables

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. RakhmonalievK. ParrisK. ParrisI. LepinjicaI. LepinjicaJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Onze de départ

Borussia Dortmund

Entraineur

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

Du côté du Sabah FK, Valdas Dambrauskas devrait aligner Stas Pokatilov dans les buts, avec une défense composée d'Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz et Steve Solvet. Le milieu de terrain devrait être animé par Du Queiroz, Veljko Simic et Umarali Rakhmonaliev, avec Kaheem Parris, Ivan Lepinjica et Joy-Lance Mickels en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif azerbaïdjanais.

Niko Kovac devra composer sans plusieurs joueurs côté Dortmund : Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias et Justin Lerma sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable voit Gregor Kobel dans les buts, une défense à quatre avec Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Julian Ryerson, un milieu composé de Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha et Joey Veerman, et un duo offensif formé par Maximilian Beier et Serhou Guirassy.

SAB

SAB - Forme

SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
N0-0
SLP
V2-0
FKQ
V0-4
But marqué (encaissé)
12/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BVB

BVB - Forme

SCP
V3-0
VFB
V0-1
SVW
N2-2
BOD
D1-0
FCU
N0-0
But marqué (encaissé)
6/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le Sabah FK présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. L'équipe n'a concédé aucune défaite sur cette période, avec notamment un succès probant 2-0 contre le Slavia Prague en Ligue des Champions et une large victoire 4-0 contre le FK Qabala. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Sabah a inscrit dix buts et n'en a encaissé qu'un seul.

Le Borussia Dortmund affiche quant à lui deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le revers 0-1 en Norvège face à Bodø/Glimt reste la blessure la plus récente, suivi d'un match nul 0-0 à Berlin. Les hommes de Kovac ont tout de même su l'emporter 1-0 à Stuttgart et 3-0 contre Paderborn. Sur ces cinq matchs, Dortmund a marqué quatre buts et en a encaissé trois.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre le Sabah FK et le Borussia Dortmund.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le Sabah FK occupe la 22e place et Dortmund la 18e. Les deux équipes se retrouvent donc dans la partie basse du classement, ce qui confère à cette rencontre une importance capitale pour la suite de leur parcours européen.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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