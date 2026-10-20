A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Ce match de Ligue des Champions entre le Sabah FK et le Borussia Dortmund est diffusé en direct sur CANAL+ Live et myCANAL.

Comment regarder Sabah FK contre Borussia Dortmund avec un VPN

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Sabah FK vs Borussia Dortmund : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Le match d'aujourd'hui entre Sabah FK et Borussia Dortmund débutera à 20 oct. 2026, 18:45.

Du côté du Sabah FK, Valdas Dambrauskas devrait aligner Stas Pokatilov dans les buts, avec une défense composée d'Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz et Steve Solvet. Le milieu de terrain devrait être animé par Du Queiroz, Veljko Simic et Umarali Rakhmonaliev, avec Kaheem Parris, Ivan Lepinjica et Joy-Lance Mickels en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif azerbaïdjanais.

Niko Kovac devra composer sans plusieurs joueurs côté Dortmund : Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias et Justin Lerma sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable voit Gregor Kobel dans les buts, une défense à quatre avec Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Julian Ryerson, un milieu composé de Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha et Joey Veerman, et un duo offensif formé par Maximilian Beier et Serhou Guirassy.

Le Sabah FK présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs. L'équipe n'a concédé aucune défaite sur cette période, avec notamment un succès probant 2-0 contre le Slavia Prague en Ligue des Champions et une large victoire 4-0 contre le FK Qabala. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Sabah a inscrit dix buts et n'en a encaissé qu'un seul.

Le Borussia Dortmund affiche quant à lui deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le revers 0-1 en Norvège face à Bodø/Glimt reste la blessure la plus récente, suivi d'un match nul 0-0 à Berlin. Les hommes de Kovac ont tout de même su l'emporter 1-0 à Stuttgart et 3-0 contre Paderborn. Sur ces cinq matchs, Dortmund a marqué quatre buts et en a encaissé trois.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre le Sabah FK et le Borussia Dortmund.

En Ligue des Champions, le Sabah FK occupe la 22e place et Dortmund la 18e. Les deux équipes se retrouvent donc dans la partie basse du classement, ce qui confère à cette rencontre une importance capitale pour la suite de leur parcours européen.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.