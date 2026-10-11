A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:15 Roazhon Park

Rennes vs AJ Auxerre est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Retrouvez les options de visionnage ci-dessous pour ne pas manquer le coup d'envoi.

Comment regarder Rennes contre AJ Auxerre avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Rennes vs AJ Auxerre : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 11:15 Roazhon Park

Le match d'aujourd'hui entre Rennes et AJ Auxerre débutera à 11 oct. 2026, 17:15.

Du côté de Rennes, Franck Haise devra composer sans Djaoui Cissé, porté absent. Le onze probable alignerait Brice Samba dans les buts, avec une défense comprenant Przemyslaw Frankowski, Quentin Merlin, Charlie Cresswell et Abdelhamid Ait Boudlal. Valentin Rongier, Mahdi Camara et Adrien Thomasson sont attendus au milieu, tandis qu'Arnaud Nordin, Eliezer Mayenda et Boulaye Dia formeraient le secteur offensif.

Auxerre sera privé de Bryan Okoh, Assane Diousse et Marvin Senaya sur blessure, et Christ Makosso est suspendu. Will Still devrait aligner Mamadou Diop en but, avec Clement Akpa, Sinaly Diomande, Axel Tuanzebe et Remy Lascary en défense. Arthur Piedfort, Fredrik Oppegaard et Kevin Danois sont attendus au milieu, avec Danny Namaso, Lamine Sy et Cameron Archer en attaque.

Rennes présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La plus récente sortie s'est soldée par une lourde défaite 4-0 face à Lyon en Ligue 1, après un nul 0-0 contre Sturm Graz en Europa League. Les Rennais avaient auparavant battu Marseille 1-0 et Angers 2-1 en championnat. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Rennes a inscrit quatre buts et en a concédé six.

Auxerre affiche deux victoires pour trois défaites sur la même période. Les Bourguignons ont battu Brest 2-1 et Nice 1-0 en Ligue 1, mais ont aussi perdu face à Lyon 3-1 et Angers 3-1. Ils ont marqué huit buts et en ont encaissé huit sur ces cinq matchs, reflétant un bilan offensif correct mais une défense perfectible.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 22 février 2026 en Ligue 1, avec une victoire nette d'Auxerre 3-0 à domicile face à Rennes. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 2-2 au Roazhon Park en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Auxerre compte deux victoires, Rennes une, pour un nul et une victoire rennaise en avril 2025.

En Ligue 1, Rennes occupe la cinquième place, ce qui en fait l'équipe la mieux classée de cette affiche et l'installe dans la course aux places européennes. Auxerre, onzième, cherche à se rapprocher du haut de tableau et voit ce déplacement comme une occasion de grappiller des points sur des concurrents directs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.