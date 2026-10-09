Real Madrid vs Villarreal : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs Villarreal : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Villarreal débutera à 10 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

Le match Real Madrid - Villarreal est diffusé en direct à la télévision et en streaming sur les plateformes indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Du côté du Real Madrid, José Mourinho doit faire face à un nombre important d'absents. Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Rodrygo, Eder Militao et Federico Valverde sont tous blessés et ne seront pas disponibles. Dean Huijsen est suspendu. Le onze probable voit Thibaut Courtois dans les buts, avec une défense composée d'Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries et Marc Cucurella. Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont attendus au milieu, avec Arda Güler, Vinícius Júnior et Endrick en attaque.

Villarreal devra se passer de Santi Comesaña, Ilias Akhomach et Tajon Buchanan, tous blessés. Iñigo Pérez devrait aligner Peter Gulácsi dans les buts, avec une défense comprenant Sergi Cardona, Pau Navarro, Alex Freeman et Renato Veiga. Nicolas Pépé, Georges Mikautadze, Nathan Saliba, Alberto Moleiro, Pape Gueye et Ayoze Pérez complètent le onze probable.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La dernière sortie des Merengues s'est soldée par une défaite 2-1 contre l'Atlético de Madrid en LaLiga. Le club avait auparavant battu l'Inter Milan 2-1 en Ligue des Champions, et enchaîné avec une large victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano. Madrid a marqué dix buts et en a concédé cinq sur cette séquence.

Villarreal affiche également trois victoires pour deux défaites sur la même période. Le Sous-marin Jaune a battu le Levante 3-1 lors de son dernier match de LaLiga, après avoir concédé une défaite 1-2 contre le Betis. L'équipe a inscrit dix buts et en a concédé neuf sur ses cinq dernières rencontres, montrant une attaque productive mais une défense perfectible.

Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au 24 janvier 2026, lorsque Villarreal avait reçu le Real Madrid : les Madrilènes s'étaient imposés 2-0. Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid domine avec trois victoires contre aucune pour Villarreal, un match ayant terminé sur un spectaculaire 4-4 en mai 2024. Madrid a inscrit onze buts et en a encaissé sept sur cette série.

En LaLiga, le Real Madrid occupe la quatrième place du classement, ce qui illustre les difficultés récentes du club à maintenir le rythme des leaders. Villarreal, neuvième, cherche à se rapprocher du haut de tableau et voit ce déplacement au Bernabéu comme une opportunité de confirmer sa progression.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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