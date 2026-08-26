A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 1 26 août 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Ce match de LaLiga entre le Real Madrid et la Real Sociedad est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de streaming et de télévision disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Real Madrid contre Real Sociedad avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Real Madrid vs Real Sociedad : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 1 26 août 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Real Sociedad débutera à 26 août 2026, 21:00.

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devra composer sans plusieurs éléments importants. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio et Thiago Pitarch sont tous absents sur blessure. Le onze probable aligné par le technicien portugais devrait être le suivant : Courtois ; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Valverde, Bernardo Silva ; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior ; Mbappé.

La Real Sociedad se présente au Bernabeu sans Alvaro Odriozola, seul joueur officiellement blessé dans l'effectif de Pellegrino Matarazzo. Le coach basque devrait s'appuyer sur la composition suivante : Remiro ; Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez ; Kubo, Herrera, Soler, Sucic, Barrenetxea ; Oyarzabal. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Les Madrilènes ont débuté leur saison de LaLiga par un succès sur la pelouse de l'Espanyol (1-2), confirmant ainsi la dynamique positive affichée lors de la préparation estivale, notamment avec un succès 3-0 contre Schalke 04. Le seul faux pas remonte à un match amical face à la Fiorentina, soldé sur un nul 2-2.

La Real Sociedad traverse une période difficile, avec cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Leur dernière sortie s'est terminée par une défaite 1-0 en LaLiga face au Bétis Séville. Avant cela, les Basques avaient concédé une défaite 3-1 contre Chelsea lors de la préparation, puis deux revers face à Cologne. Sur ces cinq matchs, la Real Sociedad a inscrit trois buts et en a encaissé dix.

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 14 février 2026, lorsque le Real Madrid s'est imposé 4-1 à domicile en LaLiga. Avant cela, la Real Sociedad avait créé la surprise en s'imposant 1-2 à l'Anoeta en septembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres, le Real Madrid domine avec trois victoires contre une pour la Real Sociedad, le cinquième match s'étant soldé par un nul 4-4 en Coupe du Roi en avril 2025.

En LaLiga, le Real Madrid occupe la 7e place du classement, tandis que la Real Sociedad pointe à la 19e position après cette première journée de championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.