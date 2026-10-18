A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 9 18 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Ce match de LaLiga entre le Real Madrid et le FC Séville est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Vous pouvez vous abonner via les liens ci-dessous pour accéder au live stream.

Comment regarder Real Madrid contre FC Séville avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Real Madrid vs FC Séville : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 9 18 oct. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et FC Séville débutera à 18 oct. 2026, 21:00.

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devra composer sans Vinicius Junior, suspendu, ni Raul Asencio et Rodrygo, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, avec Huijsen, Rüdiger et Cucurella en défense, Dumfries sur le côté, Diomandé, Guler, Valverde et Tchouaméni au milieu, et Bellingham aux côtés de Mbappé en attaque.

Le FC Séville sera privé de Miguel Angel Sierra et Marcao sur blessure, ainsi que d'Isaac Romero, suspendu. Luis García Plaza devrait s'appuyer sur Vlachodimos dans les buts, une défense composée de Kike Salas, Castrin, Suazo et Iglesias, avec Vargas, Correia, Alfon Gonzalez, Fofana et Agoume au milieu, et Robbie Ure en pointe.

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Merengues ont notamment battu la Roma 4-3 en Ligue des Champions et Villarreal 1-0 en LaLiga, leur seule défaite étant un revers 2-1 contre l'Atlético Madrid. Sur ces cinq rencontres, le Real a inscrit 11 buts et en a concédé 6.

Le FC Séville affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de LaLiga. Après une défaite 3-1 face à Barcelone, les Andalous avaient auparavant battu Deportivo de A Coruña et Valence, et concédé le nul 3-3 à Levante lors de leur sortie la plus récente. Séville a marqué 8 buts et en a encaissé 10 sur cette période.

Lors de leur dernier affrontement en LaLiga, en mai 2026, le Real Madrid s'est imposé 1-0 à Séville. Avant cela, les Merengues avaient dominé 2-0 au Bernabéu en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en LaLiga, le Real Madrid s'est imposé à quatre reprises, Séville n'ayant pas remporté le moindre match face à leur adversaire du soir sur cette période.

En LaLiga, le Real Madrid occupe la quatrième place et le FC Séville la cinquième. Les deux équipes évoluent donc dans un mouchoir de poche au classement, et ce match pourrait redistribuer les cartes dans la partie haute du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.