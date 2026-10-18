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Real Madrid vs FC Séville: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs FC Séville
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Comment regarder le match de LaLiga entre Real Madrid et FC Séville, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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LaLiga - Journée 9
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Ce match de LaLiga entre le Real Madrid et le FC Séville est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Vous pouvez vous abonner via les liens ci-dessous pour accéder au live stream.

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Comment regarder Real Madrid contre FC Séville avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Real Madrid vs FC Séville : heure du coup d'envoi

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LaLiga - Journée 9
Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et FC Séville débutera à 18 oct. 2026, 21:00.

Real Madrid vs FC Séville Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
FC Séville crest
FC Séville
SEV
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesYan DiomandéYan DiomandéA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaA. GonzalezA. GonzalezY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. Agoumeteam-logoR. Ure
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FC Séville
SEV
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

FC Séville

Entraineur

  • J. Mourinho
  • Luis García Plaza

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devra composer sans Vinicius Junior, suspendu, ni Raul Asencio et Rodrygo, tous deux blessés. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, avec Huijsen, Rüdiger et Cucurella en défense, Dumfries sur le côté, Diomandé, Guler, Valverde et Tchouaméni au milieu, et Bellingham aux côtés de Mbappé en attaque.

Le FC Séville sera privé de Miguel Angel Sierra et Marcao sur blessure, ainsi que d'Isaac Romero, suspendu. Luis García Plaza devrait s'appuyer sur Vlachodimos dans les buts, une défense composée de Kike Salas, Castrin, Suazo et Iglesias, avec Vargas, Correia, Alfon Gonzalez, Fofana et Agoume au milieu, et Robbie Ure en pointe.

RMA

RMA - Forme

RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SEV

SEV - Forme

VAL
V1-0
COR
V0-1
BAR
D1-3
AVL
D1-3
LEV
N3-3
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Real Madrid présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Merengues ont notamment battu la Roma 4-3 en Ligue des Champions et Villarreal 1-0 en LaLiga, leur seule défaite étant un revers 2-1 contre l'Atlético Madrid. Sur ces cinq rencontres, le Real a inscrit 11 buts et en a concédé 6.

Le FC Séville affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de LaLiga. Après une défaite 3-1 face à Barcelone, les Andalous avaient auparavant battu Deportivo de A Coruña et Valence, et concédé le nul 3-3 à Levante lors de leur sortie la plus récente. Séville a marqué 8 buts et en a encaissé 10 sur cette période.

Face à face

Real MadridNulFC Séville
5
0
0
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FC Séville badge
FC Séville
SEV
0
FDM
10Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Lors de leur dernier affrontement en LaLiga, en mai 2026, le Real Madrid s'est imposé 1-0 à Séville. Avant cela, les Merengues avaient dominé 2-0 au Bernabéu en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en LaLiga, le Real Madrid s'est imposé à quatre reprises, Séville n'ayant pas remporté le moindre match face à leur adversaire du soir sur cette période.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
N
N
N
V
V
10
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
N
N
D
D
N
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le Real Madrid occupe la quatrième place et le FC Séville la cinquième. Les deux équipes évoluent donc dans un mouchoir de poche au classement, et ce match pourrait redistribuer les cartes dans la partie haute du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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