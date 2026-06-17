Le match Portugal - RD Congo est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Portugal contre République Démocratique du Congo avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Portugal vs République Démocratique du Congo : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Portugal et République Démocratique du Congo débutera à 17 juin 2026, 19:00.





Du côté du Portugal, Roberto Martinez n'a communiqué aucune composition probable, et aucune blessure ni suspension n'a été confirmée dans les données disponibles. Ces informations seront mises à jour au fur et à mesure des annonces officielles, à l'approche du coup d'envoi.

Pour la République Démocratique du Congo, la situation est identique : Sébastien Desabre n'a pas encore dévoilé son onze de départ, et aucun absent n'est officiellement signalé pour le moment. Des précisions seront ajoutées dès que le staff congolais communiquera sur l'état de son groupe.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Portugal arrive dans ce tournoi sur une série de quatre victoires lors de ses cinq dernières sorties, avec un seul match nul face au Mexique (0-0) venant interrompre cette dynamique. Les hommes de Roberto Martinez ont su gagner dans des contextes variés, s'imposant notamment 2-1 face au Nigeria le 10 juin, puis 2-1 contre le Chili quelques jours plus tôt. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la Seleção a inscrit quatorze buts, dont neuf lors d'une seule soirée face à l'Arménie en qualification. Défensivement, l'équipe a encaissé trois buts sur la période, ce qui témoigne d'une solidité globalement satisfaisante avant le coup d'envoi du Mondial.

La RD Congo présente un bilan plus irrégulier, avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Léopards ont subi une défaite 1-2 face au Chili le 9 juin, leur dernier match de préparation, après un nul sans but contre le Danemark. Leur victoire 1-0 face à la Jamaïque en mars, lors du tournoi inter-confédérations, reste leur résultat le plus significatif récemment. L'équipe a marqué quatre buts et en a concédé trois sur cette séquence, signe d'une équipe capable de produire offensivement mais qui devra renforcer sa solidité défensive face aux attaquants portugais.





Les données disponibles ne recensent aucun affrontement récent entre le Portugal et la République Démocratique du Congo. Ce match de Coupe du Monde 2026 constitue donc une confrontation rare entre les deux nations, ce qui en fait un duel sans historique immédiat sur lequel s'appuyer.





Dans le Groupe K, la RD Congo occupe la deuxième place du classement au moment de cette rencontre, tandis que le Portugal pointe à la troisième position. Un résultat positif serait donc précieux pour les deux équipes afin de se positionner favorablement pour la suite de la phase de groupes.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.