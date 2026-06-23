A quelle heure commence le jeu ?

Le match Portugal - Ouzbékistan est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Vous trouverez ci-dessous les options disponibles pour regarder la rencontre en direct à la télévision ou en streaming.

Comment regarder Portugal contre Ouzbékistan avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Portugal vs Ouzbékistan : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Portugal et Ouzbékistan débutera à 23 juin 2026, 19:00.

Du côté du Portugal, Roberto Martinez devrait aligner un onze ambitieux avec Diogo Costa dans les buts, une défense composée de Renato Veiga, Tomas Araujo et Joao Cancelo, tandis que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Le milieu de terrain sera animé par Vitinha, Joao Neves et Bruno Fernandes, avec Pedro Neto et Bernardo Silva en soutien de Cristiano Ronaldo en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe portugais à ce stade.

Pour l'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro devrait s'appuyer sur Utkir Yusupov dans les buts, avec une défense articulée autour d'Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov et Rustamjon Ashurmatov. Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Behruzjon Karimov et Otabek Shukurov formeront le milieu, pendant qu'Abbosbek Fayzullayev et Akmal Mozgovoy épauleront Eldor Shomurodov en attaque. Aucun absent n'est à signaler dans les rangs ouzbeks.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Portugal présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs, sans aucune défaite. La Seleção a notamment battu le Nigeria 2-1 et le Chili 2-1 en matchs amicaux de préparation, avant de trébucher sur un nul 1-1 face à la RD Congo pour son entrée en Coupe du monde le 17 juin. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Portugal a inscrit six buts et en a concédé trois.

L'Ouzbékistan, lui, affiche un bilan plus contrasté avec deux victoires, zéro nul et trois défaites. Les Loups Blancs ont perdu leurs trois derniers matchs, dont une défaite 1-3 contre la Colombie en Coupe du monde le 18 juin et un revers 2-1 contre les Pays-Bas en amical. Leurs deux succès remontent à fin mars, contre le Venezuela et le Gabon (3-1). L'équipe a encaissé six buts lors de ses cinq dernières sorties.

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux nations ne se sont affrontées qu'une seule fois dans l'histoire récente répertoriée : un match amical disputé le 18 septembre 2012, remporté largement par le Portugal sur le score de 5-2. Ce seul précédent donne peu d'indications sur l'état actuel des deux équipes, mais témoigne de la supériorité historique des Portugais dans cette confrontation.

Dans le Groupe K, le Portugal occupe la troisième place et l'Ouzbékistan la quatrième après la première journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.