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Portugal vs Norvège: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Portugal vs Norvège
Portugal
Norvège
UEFA Nations League A

Comment regarder le match de la ligue des nations de l'UEFA entre entre Portugal et Norvège en direct ? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

Portugal vs Norvège : heure du coup d'envoi

crest
UEFA Nations League A - Journée 4
Estadio do Dragao

Le match d'aujourd'hui entre Portugal et Norvège débutera à 4 oct. 2026, 20:45.

Où regarder le match ?

Les options de chaîne TV et de live stream pour Portugal - Norvège sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Portugal vs Norvège Équipes probables

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formation
Norvège crest
Norvège
NOR
4-3-3
D. CostaD. CostaJ. CanceloJ. CanceloR. VeigaR. VeigaN. MendesN. MendesR. DiasR. DiasVitinhaVitinhaB. FernandesB. FernandesJ. NevesJ. NevesR. LeaoR. LeaoP. NetoP. NetoG. RamosG. RamosO. NylandO. NylandL. OestigardL. OestigardJ. RyersonJ. RyersonD. WolfeD. WolfeK. AjerK. AjerM. OedegaardM. OedegaardS. BergeS. BergeT. AasgaardT. AasgaardE. HaalandE. HaalandA. NusaA. NusaO. BobbO. Bobb
Norvège crest
Norvège
NOR
4-2-3-1
Portugal

Onze de départ

Norvège

Entraineur

  • J. Jesus
  • S. Solbakken

Du côté de Jorge Jesus, aucun titulaire probable ni information précise sur les blessures ou suspensions n'a été communiqué pour ce match. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Staale Solbakken, la situation est similaire : aucune composition probable ni liste de blessés ou de suspendus n'est disponible pour l'instant. La condition physique de Martin Odegaard, touché lors du dernier match, sera à surveiller avant le coup d'envoi.

POR

POR - Forme

CRO
V2-1
ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NOR

NOR - Forme

BRÉ
V1-2
ANG
D1-2
DEN
V3-2
POR
D1-2
WAL
D2-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Portugal présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs, ayant inscrit huit buts et encaissé cinq. La Seleção a remporté ses trois dernières rencontres en Ligue des Nations, dont une victoire 4-2 à Copenhague contre le Danemark lors du dernier match. Leur seule défaite sur cette période est venue face à l'Espagne en Coupe du monde.

La Norvège affiche deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières sorties, avec neuf buts marqués et huit encaissés. Les Norvégiens n'ont pas gardé leur cage inviolée lors de l'un quelconque de ces matchs. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 2-1 au pays de Galles en Ligue des Nations, après une victoire 3-2 contre le Danemark en ouverture du groupe.

Face à face

PortugalNulNorvège
4
0
1
UEFA Nations League A
Norvège badge
Norvège
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
2
FDM
Matchs Amicaux
Portugal badge
Portugal
POR
3
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Norvège badge
Norvège
NOR
0
FDM
European Championship Qualification
Norvège badge
Norvège
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FDM
Matchs Amicaux
Norvège badge
Norvège
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue des Nations UEFA A le 27 septembre 2026, avec une victoire 2-1 du Portugal en Norvège. Sur les cinq derniers affrontements recensés, le Portugal domine la série avec quatre victoires contre une seule pour la Norvège, les deux équipes s'étant rencontrées dans des compétitions aussi variées que les qualifications à l'Euro et des matchs amicaux. Ce bilan historique confirme la supériorité globale de la Seleção dans cette confrontation directe.

Grp. 4

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PortugalPortugalPOR
330073+49
V
V
V
2
DanemarkDanemarkDEN
310267-13
D
V
D
3
NorvègeNorvègeNOR
310256-13
D
D
V
4
Pays de GallesPays de GallesWAL
310224-23
V
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Portugal occupe la première place du groupe 4 de la Ligue des Nations UEFA A, tandis que la Norvège pointe à la troisième position. Les leaders reçoivent donc une équipe qui doit impérativement réagir pour ne pas décrocher du peloton de tête.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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