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Portugal vs Croatie: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Portugal vs Croatie
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Portugal et Croatie, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Portugal - Croatie est diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT. Retrouvez les options de diffusion disponibles et regardez le match en live grâce aux liens ci-dessous.

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Comment regarder Portugal contre Croatie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Portugal vs Croatie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Portugal et Croatie débutera à 3 juil. 2026, 01:00.

Portugal vs Croatie Équipes probables

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formation
Croatie crest
Croatie
CRO
4-2-3-1
1D. Costa25N. Mendes3R. Dias20J. Cancelo13R. Veiga18P. Neto23Vitinha8B. Fernandes15J. Neves11J. Felix7C. Ronaldo1D. Livakovic3M. Pongracic4J. Gvardiol6J. Sutalo2J. Stanisic10L. Modric14I. Perisic8M. Kovacic17P. Sucic13N. Vlasic11A. Budimir
Croatie crest
Croatie
CRO
4-2-3-1
Portugal

Onze de départ

Croatie

Entraineur

  • R. Martinez
  • Z. Dalic

Roberto Martinez ne déplore aucune blessure ni suspension dans son groupe pour cette rencontre. Le sélectionneur portugais devrait aligner Diogo Costa dans les buts, avec une défense composée de Nuno Mendes, Ruben Dias, Renato Veiga et Joao Cancelo. Vitinha, Joao Neves et Bruno Fernandes formeraient le milieu, tandis que Pedro Neto, Joao Felix et Cristiano Ronaldo seraient alignés en attaque.

Du côté croate, Zlatko Dalic ne signale lui non plus aucune absence pour ce match. Le onze probable verrait Dominik Livakovic garder les buts, protégé par Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic et Josko Gvardiol. Luka Modric, Mateo Kovacic et Petar Sucic occuperaient le milieu de terrain, avec Ivan Perisic, Ante Budimir et Nikola Vlasic en soutien offensif. Des mises à jour seront apportées si de nouvelles informations sont disponibles avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles
POR

POR - Forme

CHL
V2-1
NGA
V2-1
COD
N1-1
UZB
V5-0
COL
N0-0
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
CRO

CRO - Forme

BEL
D0-2
SVN
V2-1
ANG
D4-2
PAN
V0-1
GHA
V2-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Portugal arrive sur ce match avec un bilan de trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, sans la moindre défaite. Leur dernier match s'est soldé par un 0-0 contre la Colombie le 27 juin, un résultat qui a confirmé leur deuxième place dans le Groupe K. Plus tôt dans la compétition, ils avaient écrasé l'Ouzbékistan 5-0, leur prestation la plus aboutie du tournoi. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Portugal a marqué 10 buts et en a concédé quatre, avec une solidité défensive notable.

La Croatie présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente, une victoire 2-1 face au Ghana le 27 juin, a confirmé leur qualification. Ils avaient également battu le Panama 1-0 en déplacement lors de leur deuxième match de groupe. La défaite 4-2 contre l'Angleterre en ouverture reste la seule ombre au tableau, mais les Vatreni ont su rebondir avec constance sur les matchs suivants.

POR

Derniers matches

CRO

3

Victoires

1

Nul

1

11

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un match nul 1-1 en UEFA Nations League A, disputé en Croatie le 18 novembre 2024. Avant cela, le Portugal avait remporté le match aller de cette même compétition 2-1 à domicile en septembre 2024. Sur les cinq dernières rencontres, le Portugal domine avec trois victoires contre une pour la Croatie, un nul complétant ce bilan, et un avantage net au niveau des buts inscrits.

Le Portugal a terminé deuxième du Groupe K, tandis que la Croatie a conclu sa phase de poules à la deuxième place du Groupe L.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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