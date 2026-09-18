Paris FC vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Strasbourg débutera à 19 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match ?

Paris FC - Strasbourg est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté du Paris FC, Liam Rosenior devra composer sans Nhoa Sangui ni Emmanuel Mbemba, tous deux indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Kevin Trapp dans les buts, avec une défense organisée autour de Diego Coppola et Hamari Traore, et Lassine Sinayoko en pointe.

Strasbourg sera privé de plusieurs éléments : Joaquin Panichelli, Martial Godo, Deivid Washington et Hermann Diandaga sont tous absents pour cause de blessure. Hugo Oliveira devrait s'appuyer sur Filip Joergensen comme gardien, avec Giovanni Reyna et Jacobo Ortega attendus dans le secteur offensif.

Le Paris FC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 0-0 face à Lyon en Ligue 1. Les Parisiens avaient auparavant décroché un succès remarqué à Marseille sur le score de 3-2, et écrasé Nice 3-0 à domicile. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit huit buts et en a concédé trois.

Strasbourg affiche également deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Alsaciens ont tenu Monaco en échec 1-1 lors de leur dernier déplacement, avant de s'imposer largement 6-2 à Troyes. Leur seule défaite sur cette séquence est survenue face à Marseille, 4-0, en début de période.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, en Ligue 1, et s'est terminée sur un score nul 0-0, Strasbourg jouant à domicile. Avant cela, Paris FC avait reçu Strasbourg en septembre 2025, s'inclinant 2-3. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux clubs, Strasbourg compte deux victoires, Paris FC une, et deux matchs se sont terminés sur un score nul.

En Ligue 1, Paris FC occupe actuellement la quatrième place du classement, tandis que Strasbourg pointe au sixième rang.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.