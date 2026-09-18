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Paris FC vs Strasbourg: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris FC vs Strasbourg
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Paris FC vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Strasbourg débutera à 19 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match ?

Paris FC - Strasbourg est diffusé en direct à la télévision et en streaming.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Paris FC vs Strasbourg Équipes probables

4-2-3-1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Formation
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
K. TrappK. Trappteam-logoA. Camarateam-logoD. CoppolaH. TraoreH. TraoreS. CherguiS. Cherguiteam-logoL. Koleoshoteam-logoP. Lees-Melouteam-logoP. PagisM. LopezM. Lopezteam-logoI. Kebbalteam-logoL. SinayokoF. JoergensenF. Joergensenteam-logoJ. MitchellOsoOsoteam-logoI. Doukoureteam-logoG. Antwiteam-logoS. Nanasiteam-logoD. SousaG. YassineG. YassineG. ReynaG. Reynateam-logoP. Demba Diopteam-logoJ. Ortega
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
Paris FC

Onze de départ

Strasbourg

Entraineur

  • L. Rosenior
  • H. Oliveira

Du côté du Paris FC, Liam Rosenior devra composer sans Nhoa Sangui ni Emmanuel Mbemba, tous deux indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Kevin Trapp dans les buts, avec une défense organisée autour de Diego Coppola et Hamari Traore, et Lassine Sinayoko en pointe.

Strasbourg sera privé de plusieurs éléments : Joaquin Panichelli, Martial Godo, Deivid Washington et Hermann Diandaga sont tous absents pour cause de blessure. Hugo Oliveira devrait s'appuyer sur Filip Joergensen comme gardien, avec Giovanni Reyna et Jacobo Ortega attendus dans le secteur offensif.

PAR

PAR - Forme

SCO
D3-2
TRO
N0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
N0-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
STR

STR - Forme

NEW
V1-1
OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
N1-1
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Paris FC présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. La rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 0-0 face à Lyon en Ligue 1. Les Parisiens avaient auparavant décroché un succès remarqué à Marseille sur le score de 3-2, et écrasé Nice 3-0 à domicile. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit huit buts et en a concédé trois.

Strasbourg affiche également deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Alsaciens ont tenu Monaco en échec 1-1 lors de leur dernier déplacement, avant de s'imposer largement 6-2 à Troyes. Leur seule défaite sur cette séquence est survenue face à Marseille, 4-0, en début de période.

Face à face

Paris FCNulStrasbourg
1
2
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, en Ligue 1, et s'est terminée sur un score nul 0-0, Strasbourg jouant à domicile. Avant cela, Paris FC avait reçu Strasbourg en septembre 2025, s'inclinant 2-3. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux clubs, Strasbourg compte deux victoires, Paris FC une, et deux matchs se sont terminés sur un score nul.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LilleLilleLIL
431072+510
V
V
N
V
3
RennesRennesREN
431085+310
V
V
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
N
V
V
N
5
LyonLyonOL
422062+48
N
V
N
V
6
StrasbourgStrasbourgSTR
421198+17
N
V
V
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
V
D
N
N
8
BrestBrestB29
41216605
D
V
N
N
9
LorientLorientFCL
41214405
N
V
D
N
10
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
11
AngersAngersSCO
411245-14
N
D
V
D
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
D
D
V
N
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
D
D
D
V
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
N
N
D
N
15
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
4103511-63
V
D
D
D
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
N
D
N
D
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
N
D
N
D
18
NiceNiceNCE
402215-42
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Paris FC occupe actuellement la quatrième place du classement, tandis que Strasbourg pointe au sixième rang.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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