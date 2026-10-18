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Paris FC vs Rennes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paris FC vs Rennes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Paris FC et Rennes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 7
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Le match Paris FC - Rennes est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez le match en streaming live sur ces plateformes.

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Comment regarder Paris FC contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paris FC vs Rennes : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 7
Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Rennes débutera à 18 oct. 2026, 17:15.

Paris FC vs Rennes Équipes probables

4-2-3-1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
page.match.formation.title
Rennes crest
Rennes
REN
4-3-3
K. TrappK. Trappteam-logoOtavioteam-logoA. CamaraH. TraoreH. Traoreteam-logoD. Coppolateam-logoP. Pagisteam-logoP. Lees-MelouM. LopezM. Lopezteam-logoL. Koleoshoteam-logoI. Kebbalteam-logoL. SinayokoB. SambaB. SambaA. BoudlalA. BoudlalB. ReynoldsB. ReynoldsC. CresswellC. CresswellQ. MerlinQ. MerlinA. ThomassonA. ThomassonM. CamaraM. CamaraV. RongierV. RongierM. TamariM. TamariI. SoumareI. SoumareE. LepaulE. Lepaul
Rennes crest
Rennes
REN
4-2-3-1
Paris FC

Onze de départ

Rennes

Entraineur

  • L. Rosenior
  • F. Haise

Du côté de Paris FC, Liam Rosenior devrait aligner un onze composé de Kevin Trapp dans les buts, avec une défense formée d'Otavio, Adama Camara, Hamari Traore et Diego Coppola. Pablo Pagis, Pierre Lees-Melou et Maxime Lopez sont attendus au milieu, tandis que Luca Koleosho, Ilan Kebbal et Lassine Sinayoko devraient former l'attaque. Nhoa Sangui et Jonathan Ikoné sont indisponibles sur blessure.

Pour Rennes, Franck Haise devrait s'appuyer sur Brice Samba dans les buts, une défense à quatre avec Abdelhamid Ait Boudlal, Bryan Reynolds, Charlie Cresswell et Quentin Merlin, un milieu composé d'Adrien Thomasson, Mahdi Camara et Valentin Rongier, et un trio offensif formé de Mousa Tamari, Issa Soumare et Esteban Lepaul. Aucune absence n'est signalée du côté breton à ce stade.

PAR

PAR - Forme

NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
N0-0
STR
V2-1
FCL
D1-0
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
REN

REN - Forme

SGR
N0-0
OL
D4-0
LAV
D1-0
AJA
V4-1
OFI
V2-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris FC présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Les Parisiens restent sur une défaite 1-0 contre Lorient, mais avaient auparavant battu Strasbourg 2-1 et Marseille 2-3 à l'extérieur. L'équipe a inscrit huit buts et en a concédé deux sur cette période, ce qui reflète une attaque productive et une défense globalement solide.

Rennes affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre l'OFI Crète en Ligue Europa, précédée d'un succès 4-1 contre Auxerre en Ligue 1. Les Rennais ont concédé une lourde défaite 4-0 face à Lyon lors de cette séquence, mais les deux dernières sorties indiquent un rebond.

Face à face

Paris FCNulRennes
0
0
2
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
1Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs remonte au 10 mai 2026, avec une victoire 2-1 de Rennes à domicile en Ligue 1. Avant cela, Paris FC s'était incliné 1-0 à domicile face aux Rennais en novembre 2025. Sur les deux confrontations directes disponibles, Rennes mène avec deux succès contre zéro pour Paris FC.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
2
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
3
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
4
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
5
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
6
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
7
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
8
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
9
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
10
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
11
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
N
D
12
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
14
MarseilleMarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
16
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Rennes occupe la quatrième place tandis que Paris FC est sixième. Les deux équipes évoluent dans la même portion du classement, ce qui donne à ce match une importance directe dans la course aux places européennes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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