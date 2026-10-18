A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Le match Paris FC - Rennes est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez le match en streaming live sur ces plateformes.

Comment regarder Paris FC contre Rennes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Paris FC vs Rennes : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Rennes débutera à 18 oct. 2026, 17:15.

Du côté de Paris FC, Liam Rosenior devrait aligner un onze composé de Kevin Trapp dans les buts, avec une défense formée d'Otavio, Adama Camara, Hamari Traore et Diego Coppola. Pablo Pagis, Pierre Lees-Melou et Maxime Lopez sont attendus au milieu, tandis que Luca Koleosho, Ilan Kebbal et Lassine Sinayoko devraient former l'attaque. Nhoa Sangui et Jonathan Ikoné sont indisponibles sur blessure.

Pour Rennes, Franck Haise devrait s'appuyer sur Brice Samba dans les buts, une défense à quatre avec Abdelhamid Ait Boudlal, Bryan Reynolds, Charlie Cresswell et Quentin Merlin, un milieu composé d'Adrien Thomasson, Mahdi Camara et Valentin Rongier, et un trio offensif formé de Mousa Tamari, Issa Soumare et Esteban Lepaul. Aucune absence n'est signalée du côté breton à ce stade.

Paris FC présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Les Parisiens restent sur une défaite 1-0 contre Lorient, mais avaient auparavant battu Strasbourg 2-1 et Marseille 2-3 à l'extérieur. L'équipe a inscrit huit buts et en a concédé deux sur cette période, ce qui reflète une attaque productive et une défense globalement solide.

Rennes affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Le résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre l'OFI Crète en Ligue Europa, précédée d'un succès 4-1 contre Auxerre en Ligue 1. Les Rennais ont concédé une lourde défaite 4-0 face à Lyon lors de cette séquence, mais les deux dernières sorties indiquent un rebond.

Le dernier face-à-face entre ces deux clubs remonte au 10 mai 2026, avec une victoire 2-1 de Rennes à domicile en Ligue 1. Avant cela, Paris FC s'était incliné 1-0 à domicile face aux Rennais en novembre 2025. Sur les deux confrontations directes disponibles, Rennes mène avec deux succès contre zéro pour Paris FC.

En Ligue 1, Rennes occupe la quatrième place tandis que Paris FC est sixième. Les deux équipes évoluent dans la même portion du classement, ce qui donne à ce match une importance directe dans la course aux places européennes.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.