Paris FC fémenine vs BK Häcken FF : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires de ce match de la Ligue des Champions féminine

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Paris FC vs BK Haecken FF : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 13:45 Stade Sebastien Charlety

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et BK Haecken FF débutera à 29 oct. 2026, 18:45.

Sur quelle chaîne passe Paris FC vs BK Haecken FF ?

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 13:45 Stade Sebastien Charlety

Le match entre Paris FC et BK Häcken FF est diffusé en direct sur Disney+. Vous pouvez accéder au flux en direct via le lien de streaming disponible sur la plateforme.

Comment regarder Paris FC contre BK Haecken FF avec un VPN

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Avant-match

Du côté de Paris FC, Sandrine Soubeyrand prépare son équipe sans que des blessures ou suspensions officielles n'aient été communiquées à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour BK Häcken FF, Elena Sadiku dispose également d'un groupe dont le détail n'a pas été rendu public. Aucune absence confirmée n'est signalée pour le moment, et les informations sur la composition seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

Paris FC présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Parisiennes ont conclu leur dernière sortie par une large victoire 4-0 à Toulouse en Première Ligue, après un succès tout aussi net 4-1 contre Lens. En Ligue des Champions, elles ont partagé les points avec Arsenal Women sur le score de 2-2, avant de s'incliner lourdement 5-2 face au FC Barcelone. Paris FC a inscrit 11 buts et en a concédé 10 sur cette séquence.

BK Häcken FF affiche pour sa part quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Le club suédois reste sur un succès 1-2 à Växjö en Damallsvenskan et a enchaîné les performances offensives, dont un cinglant 9-0 face à IK Uppsala. Leur seul revers sur la période est une défaite 0-3 contre la Juventus en Ligue des Champions. Häcken a marqué 20 buts et n'en a concédé que 5 sur ces cinq matchs.

Les deux clubs se sont déjà rencontrés à deux reprises en Ligue des Champions. La série est équilibrée, avec une victoire pour chaque équipe sur l'ensemble des confrontations recensées. Lors du dernier match en date, disputé en janvier 2024, les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 à Göteborg, tandis que BK Häcken FF s'était imposé 2-1 à Paris lors de la rencontre précédente en novembre 2023. Le bilan penche donc légèrement en faveur du club suédois, qui reste sur un résultat positif lors de sa dernière visite en France.

Dans la phase de ligue de la Ligue des Champions féminine, Paris FC et BK Häcken FF occupent respectivement les 14e et 17e places du classement général. Les deux formations ont donc un besoin urgent de résultats pour améliorer leur position dans cette compétition.

Comment utiliser le match ?

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