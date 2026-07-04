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Paraguay vs France: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Paraguay vs France
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Paraguay et France, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Coupe du monde - Phase Finale
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Paraguay - France est diffusé en direct à la télévision et en streaming sur plusieurs plateformes. Les options de diffusion disponibles pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Paraguay contre France avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Paraguay vs France : heure du coup d'envoi

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Coupe du monde - Phase Finale
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Le match d'aujourd'hui entre Paraguay et France débutera à 4 juil. 2026, 23:00.

Paraguay vs France Équipes probables

4-1-2-3
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Paraguay
PAR
Formation
France crest
France
FRA
4-2-3-1
12O. Gill15G. Gomez13J. Canale6J. Alonso4J. Caceres23M. Galarza8D. Gomez14A. Cubas10M. Almiron21G. Avalos19J. Enciso16M. Maignan4D. Upamecano3L. Digne5Jules Koundé17W. Saliba6Manu Koné12B. Barcola7Ousmane Dembélé11M. Olise14A. Rabiot10Kylian Mbappé
France crest
France
FRA
4-1-2-3
Paraguay

Onze de départ

France

Entraineur

  • G. Alfaro
  • D. Deschamps

Blessures et suspensions

    Du côté paraguayen, Gustavo Alfaro ne signale aucune absence confirmée pour ce huitième de finale. Diego Gómez, suspendu lors du match contre l'Allemagne, est de retour disponible et devrait reprendre sa place dans l'entrejeu aux côtés d'Andrés Cubas. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

    Didier Deschamps dispose lui aussi d'un groupe au complet, ou presque. Marcus Thuram gère une légère gêne au mollet, mais aucune absence n'est confirmée dans le camp français. Le sélectionneur devrait reconduire le onze aligné contre la Suède, avec Mbappé en pointe, Olise dans le rôle de meneur de jeu, et Dembélé et Barcola sur les flancs. Des nouvelles de dernière minute seront communiquées avant le match.

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    Blessures et suspensions

    PAR

    PAR - Forme

    NIC
    V4-0
    E-U
    D4-1
    TUR
    V0-1
    AUS
    N0-0
    ALM
    V1-1
    But marqué (encaissé)
    7/5
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    2/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5
    FRA

    FRA - Forme

    NIR
    V3-1
    SEN
    V3-1
    IRQ
    V3-0
    NOR
    V1-4
    SWE
    V3-0
    But marqué (encaissé)
    16/3
    Matchs avec plus de 2,5 buts
    5/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5

    Le Paraguay aborde ce huitième de finale avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. La Albirroja a conclu sa phase de groupes sur un succès 1-1 face à l'Allemagne, résultat suffisant pour se qualifier. Alfaro's men ont également battu la Turquie 1-0 et écrasé le Nicaragua 4-0 en amical, mais une lourde défaite 4-1 contre les États-Unis et un 0-0 décevant face à l'Australie témoignent d'une certaine irrégularité. Sur ces cinq rencontres, les Paraguayens ont inscrit six buts et en ont concédé cinq.

    La France présente un bilan parfait sur la même période : cinq matchs, cinq victoires. Les Bleus ont dominé la Suède 3-0 en huitième de finale, après avoir remporté leurs trois matchs de groupe contre le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Leur seul résultat hors Coupe du monde dans cette série est un succès 3-1 en amical contre l'Irlande du Nord. Deschamps' side a planté quatorze buts en cinq sorties pour seulement deux encaissés, avec deux clean sheets au compteur.

    PAR

    Derniers matches

    FRA

    0

    2

    Nuls

    1

    1

    Buts marqués

    6
    Match à plus de 2,5 buts
    1/3
    Les deux équipes ont marqué
    1/3

    Les deux nations se sont rencontrées à trois reprises, toutes en matchs amicaux. La dernière confrontation date de juin 2017 et s'est soldée par une victoire écrasante de la France 5-0. Avant cela, un match de juin 2014 s'était terminé sur un nul 1-1, et une rencontre de mai 2008 avait fini sans but. Sur l'ensemble de ces trois duels, la France compte une victoire et deux nuls, avec six buts inscrits contre un seul pour le Paraguay.

    Le Paraguay a terminé troisième du Groupe D à l'issue de la phase de groupes, tandis que la France a dominé le Groupe I et se présente à ce stade de la compétition en tant que leader incontesté de sa poule.

    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

    Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

    Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

    Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

    Comment regarder sur grand écran

    Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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