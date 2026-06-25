A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Le match Paraguay vs Australie est diffusé en France sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct sur myCANAL ou suivre le live stream via beIN SPORTS CONNECT. La rencontre est également disponible sur BeIN SPORTS 2.

Comment regarder Paraguay contre Australie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paraguay vs Australie : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Paraguay et Australie débutera à 26 juin 2026, 04:00.

Du côté du Paraguay, l'entraîneur Gustavo Alfaro devra composer sans Miguel Almirón, suspendu après son carton rouge reçu en première mi-temps face à la Turquie. Le onze probable aligné par Alfaro est le suivant : Orlando Gill ; Juan Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso ; Andrés Cubas, Matías Galarza ; Diego Gómez, Julio Enciso, Mauricio ; Isidro Pitta. Aucune blessure n'est signalée dans l'effectif paraguayen.

Tony Popovic n'a signalé aucune blessure ni suspension dans son groupe australien. Le onze probable est : Patrick Beach ; Jason Geria, Harry Souttar, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Jordan Bos ; Aiden O'Neill, Connor Metcalfe ; Nestory Irankunda, Paul Okon-Engstler ; Mohamed Toure. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 10 M. Almiron Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Sur leurs cinq derniers matchs, le Paraguay affiche deux victoires et deux défaites, sans aucun match nul. La Albirroja a inscrit neuf buts et en a concédé huit sur cette période. Leur résultat le plus récent est la victoire 1-0 contre la Turquie le 20 juin, avant laquelle ils avaient subi une lourde défaite 4-1 face aux États-Unis lors du premier match de poule le 13 juin. Leurs victoires incluent un succès 4-0 contre le Nicaragua en amical et un 1-0 contre la Grèce en mars.

L'Australie présente également deux victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, avec un match nul. Les Socceroos ont marqué neuf buts et n'en ont concédé que trois, ce qui témoigne d'une assise défensive plus solide que celle de leur adversaire. Leur dernier match était la défaite 2-0 contre les États-Unis le 19 juin, après leur victoire 2-0 sur la Turquie le 14 juin pour ouvrir leur campagne. Ils ont également partagé les points avec la Suisse (1-1) en amical le 6 juin et perdu 1-0 contre le Mexique le 31 mai.

PAR Derniers matches AUS 0 1 Nul 1 Australie 1 - 0 Paraguay

Australie 1 - 1 Paraguay 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux équipes ne se sont affrontées qu'à deux reprises dans les données disponibles, les deux rencontres ayant eu lieu en matchs amicaux. Le duel le plus récent remonte au 9 octobre 2010, avec une victoire australienne 1-0. La seule autre rencontre répertoriée, datée du 7 octobre 2006, s'est soldée par un match nul 1-1. L'Australie détient l'avantage avec une victoire et un nul sur les deux confrontations.

Au classement du Groupe D, le Paraguay occupe la troisième place tandis que l'Australie se trouve en deuxième position avant ce dernier match de poule.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.