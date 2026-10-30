Où voir Orleans vs Villefranche Beaujolais en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Orleans vs Villefranche Beaujolais : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre Orleans et Villefranche Beaujolais débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match en direct aujourd'hui ?

Le match entre Orléans et Villefranche Beaujolais est diffusé en direct. Les options de streaming et de chaînes TV disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Avant-match

Du côté d'Orléans, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le groupe, les blessés ou les suspensions. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Villefranche Beaujolais, la situation est identique : ni compositions probables, ni absences confirmées ne sont disponibles à ce stade. Le staff technique n'a pas encore communiqué sur l'état de l'effectif.

Orléans présente un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule victoire remonte au 24 octobre en Coupe de France contre Blois sur le score de 3-2. En Ligue 3, les Loirétains ont perdu 3-2 contre Quevilly et n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs deux dernières sorties dans le championnat. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Orléans a inscrit huit buts mais en a concédé sept.

Villefranche Beaujolais affiche également une victoire, aucun nul et trois défaites sur la même période. Les Beaujolais ont décroché leur seul succès en Coupe de France face à AS Domarin aux tirs au but (1-1 après prolongations), puis ont battu Cannes 2-1 en Ligue 3 lors de la dernière journée. Ils restent toutefois sur deux défaites consécutives en championnat avant ce résultat, dont une lourde défaite 4-1 contre Le Puy. Au total, Villefranche a marqué neuf buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matchs.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est soldée par un match nul 0-0 en mars 2026, à domicile pour Orléans en Ligue 3. En remontant aux cinq dernières confrontations, Orléans compte deux victoires, deux nuls et une défaite face à Villefranche Beaujolais. Le seul succès des Beaujolais dans cet historique remonte à février 2025, avec une victoire 2-0 à domicile.

Au classement de la Ligue 3, Orléans et Villefranche Beaujolais évoluent tous les deux dans la partie basse du tableau, ce qui fait de ce duel un véritable match à six points pour s'éloigner de la zone dangereuse.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.