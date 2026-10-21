Omonia Nicosia vs Benfica : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Omonia Nicosia vs Benfica : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Neo GSP Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Omonia Nicosia et Benfica débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment voir le match en direct ?

Le match Omonia Nicosie - Benfica est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Aperçu du match

Du côté d'Omonia Nicosie, Henning Berg prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Benfica, Marco Silva devrait aligner un onze compétitif après la large victoire contre le Celtic. Aucun forfait ou suspension n'a été communiqué à ce stade ; la composition définitive sera précisée dès que les informations officielles seront disponibles.

Omonia Nicosie affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La formation de Berg a battu Celje 3-0 en Ligue Europa lors de son dernier match européen, après avoir disposé de Celta Vigo 1-0 plus tôt dans la campagne. En championnat chypriote, Omonia a notamment écrasé Krasava Ypsonas FC 4-1 et Karmiotissa 3-0. Sur cette série, le club a inscrit 11 buts et n'en a concédé que 3.

Benfica présente quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Après la défaite 3-1 face au FC Porto en Liga Portugal, les Aigles ont répondu par des succès convaincants : 2-0 contre l'AC Milan en Ligue Europa, 3-1 face à Gil Vicente et 2-0 contre Guimarães en championnat, avant d'écraser le Celtic 4-1 dans leur dernier match européen. Benfica a marqué 12 buts et encaissé 6 sur cette période.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Omonia Nicosie et Benfica n'est disponible dans nos archives. Ce match constitue donc une première rencontre officielle entre les deux clubs, sans historique préalable sur lequel s'appuyer.

En Ligue Europa, Omonia Nicosie occupe la sixième place du classement, tandis que Benfica est troisième. Les deux équipes sont donc dans la première moitié du tableau à ce stade de la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.