Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoOmonia Nicosia
Neo GSP Stadium
team-logoBenfica
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Omonia Nicosia vs Benfica : Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Omonia Nicosia vs Benfica
Omonia Nicosia
Benfica
Ligue Europa

Comment regarder le match de Ligue Europa entre Omonia Nicosia et Benfica en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Omonia Nicosia vs Benfica : heure du coup d'envoi

crest
Ligue Europa - Journée 3
Neo GSP Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Omonia Nicosia et Benfica débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment voir le match en direct ?

Le match Omonia Nicosie - Benfica est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment voir le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Aperçu du match

Omonia Nicosia vs Benfica Équipes probables

Entraineur

  • H. Berg

Du côté d'Omonia Nicosie, Henning Berg prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Benfica, Marco Silva devrait aligner un onze compétitif après la large victoire contre le Celtic. Aucun forfait ou suspension n'a été communiqué à ce stade ; la composition définitive sera précisée dès que les informations officielles seront disponibles.

OMO

OMO - Forme

CEL
V1-0
KRA
V4-1
KAR
V0-3
CEL
V0-3
ONI
N2-2
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
BEN

BEN - Forme

GV
V3-1
MIL
V0-2
POR
D3-1
VSC
V2-0
CEL
V4-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Omonia Nicosie affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La formation de Berg a battu Celje 3-0 en Ligue Europa lors de son dernier match européen, après avoir disposé de Celta Vigo 1-0 plus tôt dans la campagne. En championnat chypriote, Omonia a notamment écrasé Krasava Ypsonas FC 4-1 et Karmiotissa 3-0. Sur cette série, le club a inscrit 11 buts et n'en a concédé que 3.

Benfica présente quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Après la défaite 3-1 face au FC Porto en Liga Portugal, les Aigles ont répondu par des succès convaincants : 2-0 contre l'AC Milan en Ligue Europa, 3-1 face à Gil Vicente et 2-0 contre Guimarães en championnat, avant d'écraser le Celtic 4-1 dans leur dernier match européen. Benfica a marqué 12 buts et encaissé 6 sur cette période.

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Omonia Nicosie et Benfica n'est disponible dans nos archives. Ce match constitue donc une première rencontre officielle entre les deux clubs, sans historique préalable sur lequel s'appuyer.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Omonia Nicosie occupe la sixième place du classement, tandis que Benfica est troisième. Les deux équipes sont donc dans la première moitié du tableau à ce stade de la compétition.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google