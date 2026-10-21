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Olympiakos Pirée vs Sparta Prague : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Olympiakos Pirée vs Sparta Prague
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Olympiakos Pirée et Sparta Prague en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Olympiakos Pirée vs Sparta Prague : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
Karaiskakis Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Olympiakos Pirée et Sparta Prague débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Comment voir le match en direct ?

Le match Olympiakos - Sparta Prague est diffusé en France sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de diffusion ci-dessous.

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Comment regarder Olympiakos Pirée contre Sparta Prague avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Olympiakos Pirée vs Sparta Prague Équipes probables

Entraineur

  • I. Alguacil

Du côté d'Olympiakos, Imanol Alguacil prépare son équipe pour ce rendez-vous européen. Aucune information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Sparta Prague, Brian Priske compose son groupe sans que des absences confirmées aient été communiquées. La composition probable et les dernières nouvelles de l'effectif seront précisées dès que possible.

OLY

OLY - Forme

JAG
V2-1
LEV
V0-1
PAO
V1-0
OM
V0-1
PAT
V0-2
But marqué (encaissé)
7/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SPP

SPP - Forme

AMY
V1-4
SOL
V0-3
PAR
V2-0
LIL
N1-1
BOS
N0-0
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Olympiakos présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires en autant de rencontres. La plus récente est un succès 2-0 contre le Panetolikos en Super League, et le club a également battu Marseille 1-0 en Ligue Europa. Sur cette série, les Grecs ont inscrit six buts et n'en ont concédé aucun, affichant une solidité défensive remarquable.

Sparpa Prague affiche deux victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs. Après avoir battu Pardubice 2-0 et Sigma Olomouc 3-0 en championnat, les Tchèques ont été tenus en échec par Lillestroem en Ligue Europa (1-1) puis par Ostrava en First League (0-0). Le bilan offensif reste correct avec six buts marqués, mais les deux derniers matchs n'ont produit aucun but.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Olympiakos et Sparta Prague. Ce match constitue donc une première rencontre entre les deux clubs selon les informations en notre possession.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, Olympiakos occupe la 10e place et Sparta Prague la 11e. Les deux équipes sont séparées d'un seul rang, ce qui illustre l'équilibre entre elles dans la compétition et renforce les enjeux de cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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