A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. G BC Place Vancouver

En France, les options TV et live stream pour suivre Nouvelle-Zélande - Belgique sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL.

Comment regarder Nouvelle-Zélande contre Belgique avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nouvelle-Zélande vs Belgique : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Nouvelle-Zélande et Belgique débutera à 27 juin 2026, 05:00.

Du côté de la Nouvelle-Zélande, Darren Bazeley devrait reconduire le même bloc que celui aligné face à l'Égypte. Le onze probable des All Whites est le suivant : Max Crocombe ; Liberato Cacace, Michael Boxal, Tim Payne, Finn Surman ; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell ; Chris Wood. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif néo-zélandais.

Pour la Belgique, Nathan Ngoy est suspendu après son carton rouge contre l'Iran. Le onze probable de Rudi Garcia se présente ainsi : Thibaut Courtois ; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier ; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans ; Romelu Lukaku. Aucune autre indisponibilité n'est recensée, bien que Garcia doive trancher plusieurs questions de sélection avant le coup d'envoi. Des mises à jour seront ajoutées si de nouvelles informations parviennent avant le match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 25 N. Ngoy

La Nouvelle-Zélande affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La plus récente sortie s'est soldée par une défaite 3-1 contre l'Égypte le 22 juin, un match où les All Whites ont cédé trois fois en seconde période après avoir ouvert le score. Avant cela, ils avaient tenu tête à l'Iran sur un score de 2-2 le 16 juin. La seule victoire de la série remonte à mars, avec un succès 4-1 face au Chili. Des défaites contre l'Angleterre (1-0) et Haïti (4-0) complètent le tableau. Sur l'ensemble des cinq rencontres, la Nouvelle-Zélande a inscrit huit buts et en a concédé douze.

La Belgique, de son côté, présente deux victoires et trois nuls, sans la moindre défaite sur la même période. Son dernier match s'est achevé sur un 0-0 contre l'Iran le 21 juin, disputé en grande partie à dix. Le 15 juin, les Diables Rouges avaient partagé les points avec l'Égypte (1-1). Deux larges succès en amical — 5-0 contre la Tunisie et 2-0 contre la Croatie — et un nul 1-1 face au Mexique complètent la séquence. La Belgique a marqué sept buts et en a encaissé trois sur ces cinq matchs.

Aucune donnée sur les cinq dernières confrontations directes entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique n'est disponible dans les données officielles du match. Les archives historiques de cette opposition ne figurent pas dans l'ensemble de données fourni.

Dans le Groupe G, la Nouvelle-Zélande occupe la quatrième place et la Belgique la troisième à l'entame de cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.