A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. I New York/New Jersey Stadium

En France et dans les territoires francophones concernés, les options de diffusion TV et de live stream pour ce match sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Norvège contre Sénégal avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Norvège vs Sénégal : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Norvège et Sénégal débutera à 23 juin 2026, 02:00.

Staale Solbakken aligne un onze solide avec Ørjan Nyland dans les cages, une défense composée de Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Julian Ryerson et Torbjørn Heggem, et un milieu articulé autour de Martin Ødegaard, Sander Berge et Fredrik Aursnes. Antonio Nusa, Erling Haaland et Alexander Sørloth forment le trio offensif. Aucune blessure ni suspension n'est signalée du côté norvégien.

Pape Thiaw reconduit un dispositif similaire pour le Sénégal, avec Édouard Mendy dans les buts et une défense bâtie autour de Kalidou Koulibaly, accompagné de Malick Diouf, Krépin Diatta et Moussa Niakhaté. Lamine Camara, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye occupent le milieu de terrain, pendant que Nicolas Jackson, Sadio Mané et Ismaila Sarr sont attendus en attaque. Aucune absence n'est recensée pour l'instant ; les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Norvège présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq dernières sorties, pour une seule défaite, concédée 2-1 face aux Pays-Bas lors d'un match amical en mars. La séquence la plus récente est la large victoire 4-1 contre l'Irak le 16 juin, leur entrée en lice dans ce Mondial. Ils avaient également battu la Suède 3-1 en juin. Le nul 1-1 contre le Maroc et le 0-0 contre la Suisse complètent ce bilan, montrant une équipe qui marque facilement tout en restant difficile à battre.

Le Sénégal affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 3-1 contre la France le 16 juin dans le groupe I. Avant cela, ils avaient fait match nul 0-0 contre l'Arabie saoudite et perdu 3-2 contre les États-Unis en mai. Leurs succès, face à la Gambie (3-1) et au Pérou (2-0) en mars, témoignent d'une équipe capable de s'imposer quand les conditions lui sont favorables.

NOR Dernier match SEN 0 0 Nul 1 Sénégal 2 - 1 Norvège 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont rencontrées qu'une seule fois dans les données disponibles. Le Sénégal avait battu la Norvège 2-1 lors d'un match amical disputé le 1er mars 2006 sur sol sénégalais. Cette unique confrontation offre peu d'enseignements pour ce qui se prépare au MetLife Stadium, mais elle confirme que les Lions de la Teranga ont au moins un succès à leur actif face à leur adversaire du jour.

Dans le groupe I, la Norvège occupe la première place après sa victoire inaugurale, tandis que le Sénégal pointe à la troisième position à la suite de sa défaite contre la France.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.