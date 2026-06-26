A quelle heure commence le jeu ?

Norvège - France est diffusé en clair sur M6 et accessible en streaming sur 6play et M6+. Le match est également disponible sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT pour les abonnés. Molotov permet de regrouper plusieurs de ces chaînes sur une seule plateforme. Les abonnés Freebox peuvent aussi accéder au match via Free.

Comment regarder Norvège contre France avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Norvège vs France : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Norvège et France débutera à 26 juin 2026, 21:00.

Du côté norvégien, Staale Solbakken prépare son équipe sans que des absences officielles aient été communiquées. Aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles, et la composition probable n'a pas encore été dévoilée. Des mises à jour seront ajoutées au fur et à mesure des annonces officielles.

Pour la France, Guy Stephan assure l'intérim sur le banc en l'absence de Didier Deschamps. Aucune absence pour blessure ou suspension n'est confirmée à ce stade, et le onze probable n'a pas encore été rendu public. De plus amples informations seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Norvège présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq dernières sorties. Les Scandinaves ont remporté leurs deux matchs de Coupe du monde, battant l'Irak 4-1 puis le Sénégal 3-2. Ils ont inscrit douze buts sur cette séquence, tout en en concédant six.

La France affiche quant à elle quatre victoires pour une défaite sur la même période. Les Bleus ont dominé le Sénégal 3-1 puis l'Irak 3-0 lors de leurs deux premiers matchs du tournoi. Leur seul revers remonte à un match amical perdu 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Avec dix buts marqués et trois encaissés sur les cinq dernières rencontres, la forme offensive de l'équipe de France est particulièrement solide.

NOR Derniers matches FRA 1 0 Nul 1 France 4 - 0 Norvège

Norvège 2 - 1 France 2 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux seules confrontations répertoriées dans les données disponibles se sont toutes deux jouées en matchs amicaux. La plus récente date de mai 2014 : la France s'était imposée 4-0 face à la Norvège. Avant cela, en août 2010, la Norvège avait pris le dessus 2-1 à domicile. Le bilan sur ces deux rencontres est donc d'une victoire de chaque côté.

Dans le Groupe I de la Coupe du monde 2026, la France occupe la première place tandis que la Norvège est deuxième. Ce match déterminera le classement final du groupe.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.