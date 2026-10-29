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Où voir Nantes vs Clermont Foot aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Nantes vs Clermont Foot
Nantes
Clermont Foot
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Nantes et Clermont Foot en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Nantes vs Clermont Foot : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 11
Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Clermont Foot débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Nantes - Clermont Foot est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

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Avant-match

Nantes vs Clermont Foot Équipes probables

Entraineur

  • G. Poirier

Du côté de Nantes, Gregory Poirier n'a communiqué aucune information officielle sur les blessés ou les suspendus dans son effectif. La composition probable des Canaris sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Clermont Foot est dans la même situation : David Guion n'a pas encore dévoilé son groupe ni signalé d'absences particulières. Les informations sur les blessures et les suspensions seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

FCN

FCN - Forme

SOC
D1-0
BOU
V1-2
SDR
N0-0
DUN
D2-3
SEN
D1-0
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CLE

CLE - Forme

GRE
N1-1
AJA
D4-3
RED
D2-3
LAV
N3-3
EAG
D0-2
But marqué (encaissé)
9/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nantes présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Les Canaris ont concédé leur dernière défaite face à Saint-Étienne sur le score de 1-0, et avaient auparavant chuté à domicile contre Dunkerque 3-2. Leur seule victoire sur cette période remonte à un déplacement réussi à Boulogne 2-1. Au total, Nantes a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur cette série.

Clermont Foot affiche un bilan similaire avec une victoire nulle, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de compétition. Les Auvergnats ont perdu leur dernier match à Guingamp 2-0, après un match spectaculaire à Laval conclu sur le score de 3-3. Clermont a marqué sept buts sur cette période mais en a concédé neuf, ce qui témoigne d'une fragilité défensive préoccupante.

Face à face

NantesNulClermont Foot
2
2
1
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
FDM
Ligue 1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
Nantes badge
Nantes
FCN
1
FDM
Ligue 1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
0
Nantes badge
Nantes
FCN
0
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
1
FDM
Ligue 1
Clermont Foot badge
Clermont Foot
CLE
2
Nantes badge
Nantes
FCN
3
FDM
6Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 janvier 2024 en Ligue 1, où Clermont Foot s'était imposé 2-1 à la Beaujoire. Sur les cinq derniers affrontements, disputés entièrement en Ligue 1, Nantes compte deux victoires contre une pour Clermont, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont inscrit sept buts chacune sur l'ensemble de ces confrontations.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
10811238+1525
V
V
V
N
D
2
MontpellierMontpellierMPL
10631136+721
V
V
V
N
V
3
NancyNancyNAN
10613128+419
V
V
V
V
D
4
ReimsReimsSDR
104602012+818
N
V
N
N
V
5
PauPauPAU
105231310+317
V
V
V
V
D
6
Red StarRed StarRED
105231312+117
D
D
V
V
V
7
Annecy FCAnnecy FCANN
105141412+216
V
D
V
D
D
8
MetzMetzMET
103521614+214
N
V
D
N
D
9
DijonDijonDIO
103341718-112
D
D
V
V
V
10
DunkerqueDunkerqueDUN
103341416-212
N
V
D
D
V
11
GuingampGuingampEAG
103251315-211
V
D
D
D
V
12
SochauxSochauxSOC
10253812-411
D
D
N
N
V
13
BoulogneBoulogneBOU
1017277010
N
V
N
D
N
14
RodezRodezROD
103161622-610
V
D
D
D
D
15
NantesNantesFCN
102261117-68
D
D
N
V
D
16
GrenobleGrenobleGRE
10226917-88
D
D
D
N
V
17
Clermont FootClermont FootCLE
10073914-57
D
N
D
N
N
18
LavalLavalLAV
101361321-86
D
N
D
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Nantes occupe la 15e place au classement tandis que Clermont Foot pointe à la 17e position. Les deux clubs évoluent dans la partie basse du tableau, ce qui confère à ce duel une importance particulière dans la lutte pour se maintenir à distance des places de relégation.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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