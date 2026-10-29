Où voir Nantes vs Clermont Foot aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

France myCANAL

Nantes vs Clermont Foot : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 30 oct. 2026 - 15:00 Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Clermont Foot débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Nantes - Clermont Foot est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Avant-match

Du côté de Nantes, Gregory Poirier n'a communiqué aucune information officielle sur les blessés ou les suspendus dans son effectif. La composition probable des Canaris sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Clermont Foot est dans la même situation : David Guion n'a pas encore dévoilé son groupe ni signalé d'absences particulières. Les informations sur les blessures et les suspensions seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Nantes présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Les Canaris ont concédé leur dernière défaite face à Saint-Étienne sur le score de 1-0, et avaient auparavant chuté à domicile contre Dunkerque 3-2. Leur seule victoire sur cette période remonte à un déplacement réussi à Boulogne 2-1. Au total, Nantes a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur cette série.

Clermont Foot affiche un bilan similaire avec une victoire nulle, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de compétition. Les Auvergnats ont perdu leur dernier match à Guingamp 2-0, après un match spectaculaire à Laval conclu sur le score de 3-3. Clermont a marqué sept buts sur cette période mais en a concédé neuf, ce qui témoigne d'une fragilité défensive préoccupante.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 14 janvier 2024 en Ligue 1, où Clermont Foot s'était imposé 2-1 à la Beaujoire. Sur les cinq derniers affrontements, disputés entièrement en Ligue 1, Nantes compte deux victoires contre une pour Clermont, avec deux matchs nuls. Les deux équipes ont inscrit sept buts chacune sur l'ensemble de ces confrontations.

En Ligue 2, Nantes occupe la 15e place au classement tandis que Clermont Foot pointe à la 17e position. Les deux clubs évoluent dans la partie basse du tableau, ce qui confère à ce duel une importance particulière dans la lutte pour se maintenir à distance des places de relégation.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.