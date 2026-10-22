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Ligue Conférence
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Monaco vs Fribourg: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Monaco vs Fribourg
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Fribourg
Ligue Conférence

Comment regarder le match de Ligue Conférence entre Monaco et Fribourg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Monaco contre Fribourg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Monaco vs Fribourg : heure du coup d'envoi

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Ligue Conférence - Journée 2
Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Fribourg débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Monaco vs Fribourg Équipes probables

Entraineur

  • Luis

Du côté de Monaco, Filipe Luis est en charge du groupe, mais aucune information officielle sur le onze probable, les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Fribourg, Julian Schuster prépare son équipe au déplacement en Principauté, mais les données sur la composition probable, les absences et les suspensions ne sont pas encore confirmées. De plus amples détails seront communiqués avant le match.

ASM

ASM - Forme

RCL
V2-1
PIS
V2-0
TFC
N2-2
CSS
V1-2
FCL
D1-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SCF

SCF - Forme

SGE
N2-2
LUZ
V4-2
S04
V2-1
JAB
V3-2
B04
D2-1
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Monaco affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La formation de Filipe Luis a battu le CSKA Sofia en Conférence (1-2) et le Lens en Ligue 1 (2-1), mais a chuté face à Lorient lors de sa dernière sortie (0-1). Monaco a inscrit huit buts et en a concédé six sur cette période, avec une tendance à marquer mais aussi à laisser des espaces.

Fribourg présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs. Leur succès le plus récent en Conférence est une victoire 3-2 face à Jablonec, et ils avaient auparavant battu Schalke 04 en Bundesliga (2-1). La défaite contre le Bayer Leverkusen (1-2) constitue leur seul revers récent. Les Allemands ont marqué douze buts et en ont concédé sept sur cette séquence.

Aucune donnée de confrontation directe entre Monaco et Fribourg n'est disponible. Il s'agit vraisemblablement d'une première rencontre entre les deux clubs en compétition officielle.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
110030+33
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
110042+23
V
4
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
110031+23
V
5
Saint-TrondSaint-TrondSTT
110020+23
V
5
MjaellbyMjaellbyMJA
110020+23
V
7
FribourgFribourgSCF
110032+13
V
7
LuganoLuganoLUG
110032+13
V
9
MonacoMonacoASM
110021+13
V
10
PanathinaikosPanathinaikosPAO
110021+13
V
10
BrannBrannBRA
110021+13
V
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
110021+13
V
13
TwenteTwenteTWE
110010+13
V
13
La GantoiseLa GantoiseGNT
110010+13
V
15
GetafeGetafeGET
10101101
N
15
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
10101101
N
15
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
10101101
N
15
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
10101101
N
19
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
10101101
N
19
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
10101101
N
19
EgnatiaEgnatiaEGN
10101101
N
19
Riga FCRiga FCRIG
10101101
N
23
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
100123-10
D
23
JablonecJablonecJAB
100123-10
D
25
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
100112-10
D
25
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
100112-10
D
25
AjaxAjaxAJX
100112-10
D
28
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
100112-10
D
29
AGFAGFAGF
100101-10
D
29
FC ThouneFC ThouneTHU
100101-10
D
31
KuPSKuPSKUP
100124-20
D
32
Pafos FCPafos FCPAF
100113-20
D
33
Inter D.Inter D.ESC
100102-20
D
33
Iberia 1999Iberia 1999IBE
100102-20
D
35
BragaBragaBRA
100103-30
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
100104-40
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Conférence, Monaco occupe actuellement la neuvième place tandis que Fribourg se trouve septième. Les deux équipes ont donc besoin de points pour remonter dans la hiérarchie et améliorer leur positionnement dans la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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