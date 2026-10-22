A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Conférence - Journée 2 22 oct. 2026 - 15:00 Stade Louis II, Monaco

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Comment regarder Monaco contre Fribourg avec un VPN

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Monaco vs Fribourg : heure du coup d'envoi

Ligue Conférence - Journée 2 22 oct. 2026 - 15:00 Stade Louis II, Monaco

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Fribourg débutera à 22 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Monaco, Filipe Luis est en charge du groupe, mais aucune information officielle sur le onze probable, les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Fribourg, Julian Schuster prépare son équipe au déplacement en Principauté, mais les données sur la composition probable, les absences et les suspensions ne sont pas encore confirmées. De plus amples détails seront communiqués avant le match.

Monaco affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La formation de Filipe Luis a battu le CSKA Sofia en Conférence (1-2) et le Lens en Ligue 1 (2-1), mais a chuté face à Lorient lors de sa dernière sortie (0-1). Monaco a inscrit huit buts et en a concédé six sur cette période, avec une tendance à marquer mais aussi à laisser des espaces.

Fribourg présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs. Leur succès le plus récent en Conférence est une victoire 3-2 face à Jablonec, et ils avaient auparavant battu Schalke 04 en Bundesliga (2-1). La défaite contre le Bayer Leverkusen (1-2) constitue leur seul revers récent. Les Allemands ont marqué douze buts et en ont concédé sept sur cette séquence.

Aucune donnée de confrontation directe entre Monaco et Fribourg n'est disponible. Il s'agit vraisemblablement d'une première rencontre entre les deux clubs en compétition officielle.

En Ligue Conférence, Monaco occupe actuellement la neuvième place tandis que Fribourg se trouve septième. Les deux équipes ont donc besoin de points pour remonter dans la hiérarchie et améliorer leur positionnement dans la compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.