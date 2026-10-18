A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 7 18 oct. 2026 - 12:00 San Siro

Ce match de Serie A entre Milan AC et l'Atalanta Bergame est diffusé en direct sur DAZN. Retrouvez le lien d'accès ci-dessous pour regarder la rencontre en live stream.

Comment regarder Milan AC contre Atalanta Bergame avec un VPN

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Milan AC vs Atalanta Bergame : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 7 18 oct. 2026 - 12:00 San Siro

Le match d'aujourd'hui entre Milan AC et Atalanta Bergame débutera à 18 oct. 2026, 18:00.

Du côté de Milan, Ruben Amorim devra composer sans Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers et Matteo Gabbia, tous blessés. Le onze probable aligné par le technicien comprend Mike Maignan dans les buts, une défense formée de Strahinja Pavlovic, Koni De Winter et Mario Gila, avec Adrien Rabiot, Yunus Musah, Pervis Estupinan, Diego Moreira, Samuel Chukwueze et Christian Pulisic devant Gonçalo Ramos en pointe.

Pour l'Atalanta, Maurizio Sarri fait face à une liste d'absents conséquente : Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Raoul Bellanova et Kamaldeen Sulemana sont tous indisponibles sur blessure. Eljif Elmas est suspendu. Le onze probable voit Nicola Zalewski, Thomas Kristensen, Davide Zappacosta et Sead Kolasinac évoluer devant Marco Carnesecchi, avec Franck Kessié, Ederson et Charles De Ketelaere au milieu, et Giacomo Raspadori, Jonathan Rowe aux côtés de Nikola Krstovic — bien que l'état physique de Raspadori reste à confirmer après sa blessure musculaire contractée contre le Pafos.

Milan présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Rossoneri restent sur leur large succès 4-0 à Salzbourg en Ligue Europa, après un match nul 1-1 contre Sassuolo en Serie A. Sur cette série, le club milanais a marqué dix buts et en a concédé cinq.

L'Atalanta affiche pour sa part un bilan d'une victoire, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La Dea vient de battre le Pafos 3-1 en Conference League, mais elle avait subi deux défaites consécutives en Serie A avant cela, dont un revers 2-0 face à la Juventus. Sur l'ensemble de cette série, les Bergamasques ont inscrit sept buts et en ont encaissé six.

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, disputée en mai 2026, l'Atalanta s'était imposée 3-2 à San Siro. Sur les cinq derniers duels entre les deux clubs, le bilan est équilibré : Milan compte une victoire, l'Atalanta en compte deux, et deux matchs se sont terminés sur un score nul. Au total, ces cinq rencontres ont produit seize buts.

En Serie A, Milan occupe la sixième place et l'Atalanta la dixième. Les deux équipes se situent dans la première moitié du classement, mais restent distancées des places de tête, ce qui donne à cette rencontre un caractère important pour la suite de leur saison respective.

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Comment regarder sur grand écran

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.