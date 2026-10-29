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Metz vs Pau : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 11 30 oct. 2026 - 15:00 Stade Saint Symphorien

Le match d'aujourd'hui entre Metz et Pau débutera à 30 oct. 2026, 20:00.

A quelle heure commence le jeu ?

Le match Metz - Pau est disponible en direct à la télévision et en streaming. Les options de diffusion pour cette rencontre de Ligue 2 sont indiquées ci-dessous.

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Avant-match

Du côté de Metz, Gregory Proment prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Il en va de même pour Pau : Thierry Debes n'a pas encore communiqué de composition probable ni de liste de joueurs indisponibles. Les effectifs des deux équipes seront précisés dès que les informations officielles seront connues.

Metz affiche un bilan de une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Grenats ont partagé les points lors de leur dernière sortie face à Dunkerque (1-1), après avoir battu Sochaux 3-2. Sur cette période, l'équipe a inscrit neuf buts mais en a concédé dix, révélant une défense perfectible. La défaite 4-2 contre Dijon illustre les difficultés rencontrées par Metz lorsque la solidité défensive fait défaut.

Pau présente un visage radicalement différent avec quatre victoires en Ligue 2 sur ses cinq dernières sorties. Les Béarnais ont battu Grenoble 2-1 lors de leur dernier déplacement, et ont également dominé Guingamp et Laval lors de rencontres récentes. Cette série témoigne d'une équipe en pleine confiance, capable de scorer régulièrement tout en limitant les dégâts à l'arrière.

Les confrontations récentes entre Metz et Pau penchent légèrement en faveur des Béarnais. Pau s'est imposé 2-1 lors du dernier match entre les deux équipes, disputé en avril 2025 en Ligue 2. Sur l'ensemble des quatre rencontres recensées, le bilan est équilibré, avec un succès pour chaque équipe et deux matchs nuls, dont un 0-0 au Stade Saint-Symphorien en janvier 2025. La série témoigne d'une rivalité serrée où chaque équipe a su s'imposer sur le terrain de l'autre.

Au classement de Ligue 2, Pau occupe la cinquième place tandis que Metz pointe à la huitième. Les Béarnais sont donc mieux placés pour viser le haut du tableau, et une victoire à Metz renforcerait leur position parmi les candidats à la montée.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

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Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.