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Manchester United vs Sabah FK : détails du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester United vs Sabah FK
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Manchester United et Sabah FK en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Manchester United vs Sabah FK : heure du coup d'envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Sabah FK débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match ?

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Manchester United vs Sabah FK Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Sabah FK

Entraineur

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra se passer de Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba et Tom Heaton, tous portés sur la liste des blessés. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, avec une défense composée de Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Leny Yoro et Noussair Mazraoui, et un milieu articulé autour de Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu et Youri Tielemans, avec Bruno Fernandes en soutien de Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko.

Sabah FK sera privé de Khayal Aliyev, seul joueur officiellement blessé dans le groupe de Valdas Dambrauskas. Le onze probable des visiteurs s'articule autour de Stas Pokatilov dans les buts, avec Kaheem Parris et Joy-Lance Mickels en attaque.

MUN

MUN - Forme

LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
N2-2
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SAB

SAB - Forme

FCK
V2-0
HBS
D2-1
HBS
V5-2
ARA
V0-1
ZIR
V5-0
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont inscrit 10 buts et en ont concédé 10 sur cette période, dont une lourde défaite 4-2 contre l'AC Milan en match amical de préparation. Leur dernier résultat en Premier League est un nul 2-2 contre Everton, après une victoire éclatante 5-2 face à Ipswich.

Sabah FK, de son côté, présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec 13 buts marqués et 5 encaissés. Le club azerbaïdjanais reste sur une victoire 5-0 contre Zira et n'a perdu qu'une seule rencontre sur cette séquence, lors du match aller contre le Hapoel Beer Sheva en qualifications de la Ligue des Champions.

Manchester United et Sabah FK ne se sont jamais rencontrés auparavant en compétition officielle. Ce match à Old Trafford constituera donc la toute première confrontation entre les deux clubs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des Champions, Manchester United et Sabah FK occupent tous deux la septième place à l'entame de la phase de ligue.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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