Manchester United vs Sabah FK : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 1 10 sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Sabah FK débutera à 10 sept. 2026, 21:00.

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Aperçu du match

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra se passer de Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba et Tom Heaton, tous portés sur la liste des blessés. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, avec une défense composée de Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Leny Yoro et Noussair Mazraoui, et un milieu articulé autour de Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu et Youri Tielemans, avec Bruno Fernandes en soutien de Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko.

Sabah FK sera privé de Khayal Aliyev, seul joueur officiellement blessé dans le groupe de Valdas Dambrauskas. Le onze probable des visiteurs s'articule autour de Stas Pokatilov dans les buts, avec Kaheem Parris et Joy-Lance Mickels en attaque.

Manchester United affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont inscrit 10 buts et en ont concédé 10 sur cette période, dont une lourde défaite 4-2 contre l'AC Milan en match amical de préparation. Leur dernier résultat en Premier League est un nul 2-2 contre Everton, après une victoire éclatante 5-2 face à Ipswich.

Sabah FK, de son côté, présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec 13 buts marqués et 5 encaissés. Le club azerbaïdjanais reste sur une victoire 5-0 contre Zira et n'a perdu qu'une seule rencontre sur cette séquence, lors du match aller contre le Hapoel Beer Sheva en qualifications de la Ligue des Champions.

Manchester United et Sabah FK ne se sont jamais rencontrés auparavant en compétition officielle. Ce match à Old Trafford constituera donc la toute première confrontation entre les deux clubs.

Au classement de la Ligue des Champions, Manchester United et Sabah FK occupent tous deux la septième place à l'entame de la phase de ligue.

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