Premier League - Premier League Old Trafford

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Les options pour regarder Manchester United - Nottingham Forest en direct TV et en live stream sont listées ci-dessous. Canal+ Foot retransmet le match, accessible également via la plateforme myCANAL pour les abonnés souhaitant suivre la rencontre en streaming.

Si vous êtes en déplacement à l'étranger, un VPN vous permettra d'accéder à votre abonnement Canal+ habituel comme si vous étiez en France, en vous connectant à un serveur français avant le coup d'envoi.

Comment regarder Manchester United contre Nottingham Forest avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Manchester United vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Nottingham Forest débutera à 17 mai 2026, 13:30.





Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra composer sans plusieurs éléments importants : Ugarte, Sesko, Casemiro et De Ligt sont tous à l'infirmerie. Le onze probable aligné par le staff technique place Lammens dans les buts, avec une défense composée de Martinez, Shaw, Maguire et Mazraoui. Diallo, Mainoo, Mount et Fernandes se partagent le milieu de terrain, tandis que Cunha et Zirkzee sont attendus en attaque.

Nottingham Forest aborde ce déplacement avec une infirmerie particulièrement chargée. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor et Savona sont tous indisponibles. Malgré ces absences, le onze probable de Forest s'articule autour de Sels dans les buts, une défense à quatre et un milieu construit autour de Dominguez et Jesus, avec Awoniyi en pointe.

Manchester United affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de championnat. La séquence la plus marquante reste le succès 3-2 contre Liverpool début mai, suivi de victoires contre Brentford (2-1) et Chelsea (1-0 à l'extérieur). United a inscrit sept buts sur cette période, en encaissant six, avant de buter sur Sunderland lors du dernier match (0-0).

Nottingham Forest présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Reds ont signé des succès probants, notamment un 5-0 à Sunderland et un 3-1 à Chelsea, mais ont subi une lourde défaite 4-0 contre Aston Villa en Ligue Europa. Leur dernier match en championnat s'est conclu sur un nul 1-1 à Newcastle.





La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte à novembre 2025, quand Forest et United s'étaient quittés sur un match nul 2-2 à Nottingham. Sur les cinq derniers duels recensés, Forest tient un avantage global, avec trois victoires contre une pour United, le tout pimenté d'un match nul. United avait décroché un succès 1-0 en FA Cup à la City Ground en février 2024, mais Forest s'était imposé 3-2 à Old Trafford en décembre 2024, rappelant que ce club n'a pas peur de venir chercher des points dans l'antre mancunienne.





En Premier League, Manchester United occupe la troisième place du classement, tandis que Nottingham Forest pointe à la seizième position, dans la zone dangereuse du bas de tableau.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.