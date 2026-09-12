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Manchester United vs Manchester City: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester United vs Manchester City
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Comment regarder le match de Premier League entre Manchester United et Manchester City en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Manchester United vs Manchester City : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 4
Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Manchester City débutera à 13 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match ?

Le derby de Manchester est diffusé en direct sur Canal+ et accessible en streaming sur myCANAL.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Manchester United vs Manchester City Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devrait aligner un onze composé de Lammens dans les buts, une défense à quatre avec Martinez, Dalot, Maguire et Shaw, un milieu structuré autour de Tielemans, Fernandes et Mainoo, et un trio offensif Mbeumo, Rashford, Cunha. Shaw est incertain et devra passer un test d'aptitude physique avant le coup d'envoi. Les absences confirmées concernent Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton et Manuel Ugarte.

Manchester City se présente avec Donnarumma dans les buts, une défense formée de Gvardiol, Khusanov, Guehi et Dias, un milieu à trois avec Cherki, Enzo Fernandez et Elliot Anderson, et une attaque composée de Semenyo, Ndiaye et Haaland. Jeremy Doku et Nico O'Reilly sont les deux joueurs indisponibles pour Enzo Maresca.

MUN

MUN - Forme

MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
N2-2
SAB
V4-0
But marqué (encaissé)
13/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MCI

MCI - Forme

ARS
D3-0
BOU
V2-1
CRY
V1-4
COV
V1-0
POR
V0-2
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Les Red Devils ont conclu leur semaine sur une large victoire 4-0 face à Sabah FK en Ligue des Champions, après un nul 2-2 concédé contre Everton en Premier League. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, United a inscrit treize buts mais en a concédé huit, ce qui traduit une certaine fragilité défensive.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une seule défaite sur la même période. Les Citizens ont lancé leur campagne européenne par un succès 2-0 sur la pelouse de Porto, et ont notamment écrasé Crystal Palace 4-1 en déplacement. La seule ombre au tableau reste la défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield. City a marqué huit buts lors de ses quatre derniers matches de championnat sans en concéder.

Face à face

Manchester UnitedNulManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 janvier 2026 en Premier League, avec une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, United compte deux victoires, City deux également, pour un match nul. Le bilan offensif penche légèrement en faveur des Citizens, qui ont inscrit six buts contre cinq pour les Red Devils sur cette période.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
3
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
N
V
N
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
N
N
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
N
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Manchester City occupe la première place du classement, tandis que Manchester United pointe à la onzième position.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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