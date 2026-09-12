Manchester United vs Manchester City : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 4 13 sept. 2026 - 11:30 Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Manchester City débutera à 13 sept. 2026, 17:30.

Où regarder le match ?

Le derby de Manchester est diffusé en direct sur Canal+ et accessible en streaming sur myCANAL.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devrait aligner un onze composé de Lammens dans les buts, une défense à quatre avec Martinez, Dalot, Maguire et Shaw, un milieu structuré autour de Tielemans, Fernandes et Mainoo, et un trio offensif Mbeumo, Rashford, Cunha. Shaw est incertain et devra passer un test d'aptitude physique avant le coup d'envoi. Les absences confirmées concernent Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton et Manuel Ugarte.

Manchester City se présente avec Donnarumma dans les buts, une défense formée de Gvardiol, Khusanov, Guehi et Dias, un milieu à trois avec Cherki, Enzo Fernandez et Elliot Anderson, et une attaque composée de Semenyo, Ndiaye et Haaland. Jeremy Doku et Nico O'Reilly sont les deux joueurs indisponibles pour Enzo Maresca.

Manchester United affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Les Red Devils ont conclu leur semaine sur une large victoire 4-0 face à Sabah FK en Ligue des Champions, après un nul 2-2 concédé contre Everton en Premier League. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, United a inscrit treize buts mais en a concédé huit, ce qui traduit une certaine fragilité défensive.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une seule défaite sur la même période. Les Citizens ont lancé leur campagne européenne par un succès 2-0 sur la pelouse de Porto, et ont notamment écrasé Crystal Palace 4-1 en déplacement. La seule ombre au tableau reste la défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield. City a marqué huit buts lors de ses quatre derniers matches de championnat sans en concéder.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 17 janvier 2026 en Premier League, avec une victoire 2-0 de Manchester United à Old Trafford. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, United compte deux victoires, City deux également, pour un match nul. Le bilan offensif penche légèrement en faveur des Citizens, qui ont inscrit six buts contre cinq pour les Red Devils sur cette période.

En Premier League, Manchester City occupe la première place du classement, tandis que Manchester United pointe à la onzième position.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.