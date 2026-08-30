A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Ce match de Premier League entre Manchester United et Ipswich Town est diffusé en France sur Canal+ et en streaming sur myCANAL. Les options de diffusion disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Manchester United contre Ipswich avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Manchester United vs Ipswich : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Ipswich débutera à 30 août 2026, 17:30.

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra composer sans Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Amad Diallo et Carlos Baleba, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler chez les Red Devils. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, avec Luke Shaw, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui et Harry Maguire en défense, Patrick Dorgu, Youri Tielemans, Andrey Santos et Bruno Fernandes au milieu, et Bryan Mbeumo ainsi que Matheus Cunha en attaque.

Ipswich Town est privé de Jack Taylor, Azor Matusiwa et Jaden Philogene-Bidace sur blessure. Gary O'Neil devrait s'appuyer sur un onze probable composé de Kjell Scherpen, Jacob Greaves, Issa Diop, Leif Davis, Dara O'Shea, Sasa Lukic, Daizen Maeda, Julio Enciso, Abdul Fatawu, Marcelino Nunez et Emersonn. Des mises à jour seront apportées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

Manchester United présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule rencontre officielle de la saison s'est soldée par une défaite 2-0 à Hull City en Premier League le 22 août. En préparation estivale, United avait battu Leeds (1-1, résultat compté comme victoire) et l'Atlético Madrid (2-1), avant de concéder face au Milan AC (2-4). L'équipe a inscrit sept buts et en a encaissé neuf sur cette période.

Ipswich Town affiche un bilan de cinq victoires en cinq matchs, toutes compétitions confondues. Les Tractor Boys ont débuté le championnat par un succès 2-1 à Sunderland le 22 août, puis ont éliminé Leicester en Carabao Cup (3-1) trois jours plus tard. En amical, ils avaient notamment dominé Rayo Vallecano 3-0 et Union Berlin 4-2 à l'extérieur. Ipswich a marqué douze buts et n'en a concédé que deux lors de ces cinq rencontres.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 26 février 2025, lorsque Manchester United s'était imposé 3-2 à Old Trafford en Premier League. Avant cela, le match aller de la même saison, disputé à Portman Road en novembre 2024, avait abouti à un partage (1-1). Sur les cinq derniers duels répertoriés, Manchester United mène avec trois victoires contre aucune pour Ipswich, et un match nul. Les Red Devils ont inscrit huit buts et en ont concédé trois sur cet échantillon.

En Premier League, Manchester United occupe la seizième place après la première journée, tandis qu'Ipswich Town se trouve huitième au classement.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.