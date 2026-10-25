A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Old Trafford

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Comment regarder Manchester United contre Bournemouth avec un VPN

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Manchester United vs Bournemouth : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Old Trafford

Le match d'aujourd'hui entre Manchester United et Bournemouth débutera à 25 oct. 2026, 15:00.

Du côté de Manchester United, Michael Carrick devra composer sans plusieurs joueurs importants. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw et Kobbie Mainoo sont tous blessés et forfaits pour cette rencontre. Le onze probable alignerait Senne Lammens dans les buts, une défense composée de Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot et Noussair Mazraoui, un milieu à trois avec Bruno Fernandes, Youri Tielemans et Carlos Baleba, et un trio offensif formé d'Andrey Santos, Amad Diallo et Bryan Mbeumo.

Bournemouth, entraîné par Marco Rose, sera privé de Julian Araujo, Alex Scott et Alex Toth. Le onze probable des Cherries verrait Djordje Petrovic dans les buts, avec une défense composée d'Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill et Adam Smith, un milieu animé par Tyler Adams, Lewis Cook et Marcus Tavernier, et un trio offensif Rayan, Justin Kluivert et Evanilson.

Manchester United présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Red Devils ont encaissé huit buts sur cette période, dont la lourde défaite 4-1 face à Como en Ligue des Champions le 21 octobre. Avant cela, United avait concédé un 2-0 contre l'Atlético Madrid, entrecoupé de deux nuls 1-1 en Premier League face à Leeds et Tottenham.

Bournemouth affiche quant à lui un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Cherries ont inscrit neuf buts sur cette période, avec notamment un 3-0 face à l'AC Milan en Europa League et un 3-0 contre Sturm Graz. Ils ont cependant subi une lourde défaite 5-1 contre Chelsea en championnat.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 20 mars 2026, lors d'un match de Premier League à domicile pour Bournemouth, qui s'était soldé par un match nul 2-2. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux clubs, on recense deux victoires de Manchester United, un nul et deux victoires de Bournemouth, avec des scores souvent prolifiques. La rencontre du 15 décembre 2025 à Old Trafford avait notamment vu les deux équipes se partager les points sur un spectaculaire 4-4.

En Premier League, Manchester United occupe la 15e place et Bournemouth la 17e place. Les deux équipes évoluent donc dans la même zone de turbulences du classement, ce qui confère à ce match une importance particulière pour les deux formations dans leur quête de points.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.