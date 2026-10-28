Manchester City Women vs Paris Saint Germain féminines : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires pour ce match de la Ligue des Champions

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Manchester City Women vs Paris Saint Germain : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 29 oct. 2026 - 16:00 Joie Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City Women et Paris Saint Germain débutera à 29 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match aujourd'hui ?

La rencontre entre Manchester City Women et le PSG est diffusée en direct sur Disney+. Les options de streaming et les informations de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Avant-match

Du côté de Manchester City Women, le staff d'Andree Jeglertz n'a communiqué ni composition probable ni information sur des blessées ou des suspendues pour ce match. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Paris Saint-Germain, Paulo Cesar est également dans l'attente : aucune titulaire pressentie ni absence confirmée n'a été annoncée officiellement. Le groupe parisien sera précisé dans les heures précédant la rencontre.

Manchester City Women présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Mancuniennes ont inscrit dix buts et en ont concédé sept sur cette période, avec notamment un succès 4-2 face à Arsenal et une victoire 3-2 contre Brighton. Leur dernier match s'est soldé par un partage des points (1-1) contre Manchester United en WSL Série printemps. En Ligue des Champions, elles avaient concédé le match nul 1-1 face au Real Madrid Femenino.

Le PSG affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Parisiennes ont encaissé une sévère correction face à l'OL (0-4) en Premiere Ligue, mais ont répondu par une victoire 1-0 contre Montpellier lors de leur dernier déplacement. En Ligue des Champions, elles ont dominé Oud-Heverlee Leuven 5-0, signe d'une réelle capacité à peser sur la scène européenne.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre Manchester City Women et le Paris Saint-Germain. Les statistiques de face-à-face seront mises à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

Dans le tableau de la phase de ligue féminine, le PSG occupe la troisième place, ce qui en fait l'un des prétendants sérieux à la qualification directe pour les huitièmes de finale. Manchester City, onzième, est en revanche dans une situation qui exige des points rapidement pour ne pas compromettre la suite de son parcours européen.

Comment utiliser un VPN pour regarder le match en direct ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.