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Manchester City Women vs Paris Saint Germain féminines : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires pour ce match de la Ligue des Champions

Manchester City Women vs Paris Saint Germain
Manchester City Women
Paris Saint Germain
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des Champions féminine entre Manchester City Women et PSG aujourd'hui ? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Manchester City Women vs Paris Saint Germain : heure du coup d'envoi

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Ligue des Champions - Journée 3
Joie Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City Women et Paris Saint Germain débutera à 29 oct. 2026, 21:00.

Où regarder le match aujourd'hui ?

La rencontre entre Manchester City Women et le PSG est diffusée en direct sur Disney+. Les options de streaming et les informations de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Disney+

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Avant-match

Manchester City Women vs Paris Saint Germain Équipes probables

Entraineur

  • A. Jeglertz

Du côté de Manchester City Women, le staff d'Andree Jeglertz n'a communiqué ni composition probable ni information sur des blessées ou des suspendues pour ce match. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le Paris Saint-Germain, Paulo Cesar est également dans l'attente : aucune titulaire pressentie ni absence confirmée n'a été annoncée officiellement. Le groupe parisien sera précisé dans les heures précédant la rencontre.

MCI

MCI - Forme

CHA
V0-1
RMA
N1-1
ARS
V4-2
BHA
V3-2
MAN
N1-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSG

PSG - Forme

RMA
N1-1
OUD
V5-0
FLE
V1-3
OLL
D0-4
MON
V1-0
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester City Women présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Mancuniennes ont inscrit dix buts et en ont concédé sept sur cette période, avec notamment un succès 4-2 face à Arsenal et une victoire 3-2 contre Brighton. Leur dernier match s'est soldé par un partage des points (1-1) contre Manchester United en WSL Série printemps. En Ligue des Champions, elles avaient concédé le match nul 1-1 face au Real Madrid Femenino.

Le PSG affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Parisiennes ont encaissé une sévère correction face à l'OL (0-4) en Premiere Ligue, mais ont répondu par une victoire 1-0 contre Montpellier lors de leur dernier déplacement. En Ligue des Champions, elles ont dominé Oud-Heverlee Leuven 5-0, signe d'une réelle capacité à peser sur la scène européenne.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un historique de confrontations directes entre Manchester City Women et le Paris Saint-Germain. Les statistiques de face-à-face seront mises à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
N
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
N
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211052+34
V
N
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
N
V
6
InterInterINT
211021+14
N
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
N
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
D
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
N
N
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
N
N
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
N
D
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
N
D
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
D
N
16
RomaRomaROM
201106-61
D
N
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
18
ServetteServetteSER
2002113-120
D
D
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Dans le tableau de la phase de ligue féminine, le PSG occupe la troisième place, ce qui en fait l'un des prétendants sérieux à la qualification directe pour les huitièmes de finale. Manchester City, onzième, est en revanche dans une situation qui exige des points rapidement pour ne pas compromettre la suite de son parcours européen.

Comment utiliser un VPN pour regarder le match en direct ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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