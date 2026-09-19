Manchester City vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Sunderland débutera à 20 sept. 2026, 15:00.

Où regarder le match ?

Le match entre Manchester City et Sunderland est diffusé en direct sur les chaînes et services de streaming listés ci-dessous. Retrouvez les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze comprenant Gianluigi Donnarumma dans les buts, devant une défense formée de Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol et Matheus Nunes. Au milieu, Rayan Cherki, Enzo Fernandez et Iliman Ndiaye sont attendus, tandis qu'Antoine Semenyo et Elliot Anderson épauleront Erling Haaland en attaque. Phil Foden est suspendu et ne sera pas disponible pour cette rencontre.

Pour Sunderland, Regis Le Bris devrait s'appuyer sur Robin Roefs dans les buts, avec une défense composée de Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Kevin Danso et Trai Hume. Granit Xhaka et Noah Sadiki animeront le milieu de terrain, avec Nilson Angulo, Thomas Meunier et Enzo Le Fee en soutien de Brian Brobbey. Reinildo est suspendu, et Habib Diarra, Romaine Mundle ainsi qu'Omar Alderete sont blessés et absents du groupe.

Manchester City affiche un bilan parfait sur leurs cinq dernières sorties, avec cinq victoires pour un total de 12 buts marqués et 3 encaissés. La plus récente est un succès 5-0 en Carabao Cup contre Norwich City, et les Citizens ont également battu Manchester United 1-0 en Premier League ainsi que FC Porto 2-0 en Ligue des Champions.

Sunderland présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs, pour 4 buts marqués et 3 encaissés. Leur dernière sortie s'est soldée par une victoire 1-0 contre AZ Alkmaar en Europa League, et ils ont également battu Hull City 1-0 en Carabao Cup. Leur seule défaite sur cette période est un revers 0-2 contre Arsenal en Premier League.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 1er janvier 2026, lorsque Sunderland et Manchester City se sont quittés sur un match nul 0-0 en Premier League. Avant cela, City s'était imposé 3-0 à domicile en décembre 2025. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Manchester City domine avec trois victoires contre une pour Sunderland, le dernier nul complétant le tableau.

En Premier League, Manchester City occupe la 2e place du classement, ce qui en fait l'un des prétendants au titre cette saison. Sunderland, 14e, cherche à se stabiliser dans la première moitié de tableau et aura besoin de points pour s'éloigner de la zone de turbulences.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.