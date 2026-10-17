A quelle heure commence le jeu ?

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Le match entre Manchester City et Ipswich Town est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez également regarder la rencontre en live stream via myCANAL.

Comment regarder Manchester City contre Ipswich avec un VPN

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Manchester City vs Ipswich : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Ipswich débutera à 17 oct. 2026, 16:00.

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze comprenant Gianluigi Donnarumma dans les buts, devant une défense organisée autour de Ruben Dias et Marc Guehi. Rayan Cherki, Enzo Fernandez et Matheus Nunes sont attendus au milieu, avec Erling Haaland en pointe accompagné d'Antoine Semenyo et Iliman Ndiaye. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif citizen à ce stade.

Pour Ipswich Town, Gary O'Neil devrait s'appuyer sur Christian Walton dans les buts, avec une charnière centrale composée de Dara O'Shea et Issa Diop. Jaden Philogene-Bidace, Julio Enciso et Daizen Maeda sont attendus dans le secteur offensif. Jack Taylor est indisponible sur blessure ; les compositions définitives seront confirmées plus près du coup d'envoi.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule contre-performance est la défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 14 octobre. Avant cela, les Citizens avaient enchaîné quatre succès consécutifs, dont un 3-0 à Liverpool en Premier League et un large 5-0 contre Norwich en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, City a inscrit quinze buts et en a concédé sept.

Ipswich Town affiche deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Tractor Boys ont battu Fulham 2-1 lors de leur dernier déplacement en Premier League, mais ils ont subi trois revers, dont une lourde défaite 4-2 face à Arsenal en Carabao Cup. Le club a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette période.

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 19 janvier 2025, lorsque Manchester City s'était imposé 6-0 à Portman Road en Premier League. Lors du match aller de cette même saison, City avait également dominé Ipswich 4-1 à l'Etihad Stadium en août 2024. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux équipes, Manchester City s'est imposé à quatre reprises, Ipswich n'ayant remporté qu'un seul match.

En Premier League, Manchester City occupe la première place du classement, ce qui confirme leur statut de favori dans cette rencontre à domicile. Ipswich Town est dixième, une position de milieu de tableau qui reflète les difficultés habituelles d'une équipe nouvellement promue face aux cadors du championnat.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.