Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoIpswich
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

Manchester City vs Ipswich: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester City vs Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Manchester City et Ipswich, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

crest
Premier League - Journée 7
Etihad Stadium
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le match entre Manchester City et Ipswich Town est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez également regarder la rencontre en live stream via myCANAL.

Hier live sehen!

CANAL+ Live

Cliquez ic

myCANAL

myCANAL

Cliquez ic

Comment regarder Manchester City contre Ipswich avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Manchester City vs Ipswich : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 7
Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Ipswich débutera à 17 oct. 2026, 16:00.

Manchester City vs Ipswich Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasI. NdiayeI. NdiayeR. CherkiR. CherkiE. FernandezE. FernandezA. SemenyoA. SemenyoE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandC. WaltonC. WaltonL. DavisL. Davisteam-logoA. OuattaraD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. DiopS. LukicS. LukicJ. EncisoJ. EncisoE. PalaciosE. PalaciosJ. ClarkeJ. ClarkeA. FatawuA. FatawuEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

Ipswich

Entraineur

  • E. Maresca
  • Gary O´Neil

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze comprenant Gianluigi Donnarumma dans les buts, devant une défense organisée autour de Ruben Dias et Marc Guehi. Rayan Cherki, Enzo Fernandez et Matheus Nunes sont attendus au milieu, avec Erling Haaland en pointe accompagné d'Antoine Semenyo et Iliman Ndiaye. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans l'effectif citizen à ce stade.

Pour Ipswich Town, Gary O'Neil devrait s'appuyer sur Christian Walton dans les buts, avec une charnière centrale composée de Dara O'Shea et Issa Diop. Jaden Philogene-Bidace, Julio Enciso et Daizen Maeda sont attendus dans le secteur offensif. Jack Taylor est indisponible sur blessure ; les compositions définitives seront confirmées plus près du coup d'envoi.

MCI

MCI - Forme

MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
IPS

IPS - Forme

LIV
D0-2
CRY
V2-3
ARS
D2-4
EVE
D1-0
FUL
V2-1
But marqué (encaissé)
7/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule contre-performance est la défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 14 octobre. Avant cela, les Citizens avaient enchaîné quatre succès consécutifs, dont un 3-0 à Liverpool en Premier League et un large 5-0 contre Norwich en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, City a inscrit quinze buts et en a concédé sept.

Ipswich Town affiche deux victoires, aucun match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Tractor Boys ont battu Fulham 2-1 lors de leur dernier déplacement en Premier League, mais ils ont subi trois revers, dont une lourde défaite 4-2 face à Arsenal en Carabao Cup. Le club a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette période.

Face à face

Manchester CityNulIpswich
3
0
2
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
6
FDM
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
FA Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
16Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte au 19 janvier 2025, lorsque Manchester City s'était imposé 6-0 à Portman Road en Premier League. Lors du match aller de cette même saison, City avait également dominé Ipswich 4-1 à l'Etihad Stadium en août 2024. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre les deux équipes, Manchester City s'est imposé à quatre reprises, Ipswich n'ayant remporté qu'un seul match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
N
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
N
V
N
N
N
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
N
V
N
N
N
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
N
D
V
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
N
V
N
N
8
HullHullHUL
623186+29
N
D
N
N
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
D
V
N
V
N
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
D
V
D
N
V
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
V
N
D
V
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
N
N
D
N
V
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
N
V
D
N
D
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
N
V
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
N
N
N
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Manchester City occupe la première place du classement, ce qui confirme leur statut de favori dans cette rencontre à domicile. Ipswich Town est dixième, une position de milieu de tableau qui reflète les difficultés habituelles d'une équipe nouvellement promue face aux cadors du championnat.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google