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Manchester City vs Aston Villa: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Manchester City et Aston Villa, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Manchester City - Aston Villa est diffusé en France sur les chaînes Canal+. Retrouvez le match en direct sur CANAL+ Live, Canal+ Sport 360 ou via la plateforme myCANAL.

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Comment regarder Manchester City contre Aston Villa avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Manchester City vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et Aston Villa débutera à 24 mai 2026, 17:00.

Manchester City vs Aston Villa Équipes probables

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
25G. Donnarumma5J. Stones15M. Guehi27M. Nunes33N. O'Reilly11J. Doku20B. Silva47P. Foden42A. Semenyo10R. Cherki9E. Haaland40M. Bizot2M. Cash5T. Mings4E. Konsa22I. Maatsen26L. Bogarde27M. Rogers6R. Barkley19J. Sancho24A. Onana18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-1-4-1
Manchester City

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • P. Guardiola
  • U. Emery

Blessures et suspensions


    Du côté de Manchester City, Pep Guardiola dispose d'un effectif sans blessé ni suspendu signalé. Le onze probable alignerait Donnarumma dans les buts, une défense composée de Khusanov, Guehi, Nunes et O'Reilly, un milieu articulé autour de Rodri, Kovacic et Bernardo Silva, avec Doku, Semenyo et Haaland en attaque.

    Aston Villa sera privé d'Alysson Edward et Boubacar Kamara, tous deux sur la liste des blessés. Unai Emery devrait s'appuyer sur Martinez dans les buts, Cash, Digne, Pau Torres et Konsa en défense, Tielemans, Lindelöf et Buendia au milieu, avec Rogers, McGinn et Watkins devant. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    Blessures et suspensions

    MCI
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    11/4
    Match à plus de 2,5 buts
    3/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5

    AVL
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    14/6
    Match à plus de 2,5 buts
    5/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5

    Manchester City présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. Les Citizens ont enchaîné deux succès consécutifs en Premier League, dont un 3-0 contre Crystal Palace, avant de concéder le match nul 1-1 face à Bournemouth lors de leur dernière sortie. En FA Cup, ils ont battu Chelsea 1-0. Sur cette série, City a inscrit 8 buts et en a concédé 5.

    Aston Villa affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Villans ont dominé Liverpool 4-2 en déplacement et écrasé Nottingham Forest 4-0 en Ligue Europa, avant de confirmer leur bonne forme avec un succès 3-0 à Fribourg. Ils ont partagé les points à Burnley (2-2) et subi leur seule défaite à Tottenham (1-2). Villa a marqué 13 buts en cinq rencontres.

    MCI

    Derniers matches

    AVL

    2

    Victoires

    0

    Nul

    3

    Victoires

    7

    Buts marqués

    6
    Match à plus de 2,5 buts
    3/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5


    Les cinq dernières confrontations entre les deux clubs en Premier League penchent légèrement en faveur d'Aston Villa, qui s'est imposé à trois reprises contre deux succès pour City. La rencontre la plus récente, disputée à Villa Park en octobre 2025, s'est soldée par une victoire 1-0 des Villans. City avait répondu lors du match aller de la saison précédente en s'imposant 2-1 à l'Etihad, mais Villa avait remporté les deux confrontations de la saison 2024-25 dans l'ensemble. La série illustre un équilibre compétitif entre les deux formations ces dernières années.


    En Premier League, Manchester City occupe la deuxième place du classement tandis qu'Aston Villa pointe au quatrième rang. Les deux équipes se retrouvent donc dans la partie haute du tableau, ce qui donne à cette affiche un enjeu direct pour la fin de saison.


    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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