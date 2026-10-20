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Manchester City vs AEK Athenes: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Manchester City vs AEK Athenes
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Manchester City et AEK Athenes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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La rencontre entre Manchester City et AEK Athènes est diffusée en direct sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Retrouvez le match en cliquant sur les liens ci-dessous.

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Comment regarder Manchester City contre AEK Athenes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Manchester City vs AEK Athenes : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et AEK Athenes débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Manchester City vs AEK Athenes Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Athenes crest
AEK Athenes
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

AEK Athenes

Entraineur

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze probable comprenant Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Dias, Guéhi, Khusanov et Gvardiol, et un milieu articulé autour d'Anderson, Doku, Cherki, Bouaddi et Fernandez, avec Haaland en pointe. Antoine Semenyo est confirmé forfait avec une blessure au genou, tandis que l'état de forme d'Haaland reste incertain après sa sortie prématurée face à Ipswich. Des mises à jour sur sa disponibilité seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

AEK Athènes devrait s'appuyer sur Brignoli dans les buts, une défense organisée autour de Pilios, Moukoudi, Rota et Relvas, avec Koita, Majer, Marin et Vitalis au milieu. Jovic et Varga formeront le duo offensif. Le gardien Thomas Strakosha est indisponible pour ce déplacement.

MCI

MCI - Forme

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
But marqué (encaissé)
18/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AEK

AEK - Forme

ATT
N1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
D3-1
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Citizens ont inscrit 18 buts et en ont concédé 12 sur cette période, ce qui témoigne d'une attaque prolifique mais d'une défense perfectible. Leur seule défaite remonte au 14 octobre, une lourde correction 4-2 encaissée face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils ont depuis répondu avec une victoire convaincante 3-0 sur la pelouse de Liverpool en Premier League, avant de s'imposer 3-2 contre Ipswich lors de la dernière journée.

AEK Athènes affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Grecs ont dominé leur championnat avec des succès contre l'OFI Crète (3-0) et le NFC Volos (2-1), mais ont subi une défaite 3-1 face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions le 14 octobre, leur seul match européen récent. Ils n'ont pas encaissé plus d'un but dans leurs trois derniers matchs de Super League.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Manchester City et AEK Athènes lors des cinq dernières rencontres. Il n'est donc pas possible de dégager de tendance historique entre les deux clubs sur la base des informations en notre possession.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Manchester City occupe la 17e place, tandis qu'AEK Athènes est 20e. Les deux équipes se trouvent donc dans la partie basse du tableau et ont besoin de points pour améliorer leur position avant la fin de la phase de ligue.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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