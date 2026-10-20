A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

La rencontre entre Manchester City et AEK Athènes est diffusée en direct sur CANAL+ Live et en streaming sur myCANAL. Retrouvez le match en cliquant sur les liens ci-dessous.

Comment regarder Manchester City contre AEK Athenes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Manchester City vs AEK Athenes : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Manchester City et AEK Athenes débutera à 20 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Manchester City, Enzo Maresca devrait aligner un onze probable comprenant Donnarumma dans les buts, une défense à quatre avec Dias, Guéhi, Khusanov et Gvardiol, et un milieu articulé autour d'Anderson, Doku, Cherki, Bouaddi et Fernandez, avec Haaland en pointe. Antoine Semenyo est confirmé forfait avec une blessure au genou, tandis que l'état de forme d'Haaland reste incertain après sa sortie prématurée face à Ipswich. Des mises à jour sur sa disponibilité seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

AEK Athènes devrait s'appuyer sur Brignoli dans les buts, une défense organisée autour de Pilios, Moukoudi, Rota et Relvas, avec Koita, Majer, Marin et Vitalis au milieu. Jovic et Varga formeront le duo offensif. Le gardien Thomas Strakosha est indisponible pour ce déplacement.

Manchester City présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Citizens ont inscrit 18 buts et en ont concédé 12 sur cette période, ce qui témoigne d'une attaque prolifique mais d'une défense perfectible. Leur seule défaite remonte au 14 octobre, une lourde correction 4-2 encaissée face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils ont depuis répondu avec une victoire convaincante 3-0 sur la pelouse de Liverpool en Premier League, avant de s'imposer 3-2 contre Ipswich lors de la dernière journée.

AEK Athènes affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Grecs ont dominé leur championnat avec des succès contre l'OFI Crète (3-0) et le NFC Volos (2-1), mais ont subi une défaite 3-1 face au Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions le 14 octobre, leur seul match européen récent. Ils n'ont pas encaissé plus d'un but dans leurs trois derniers matchs de Super League.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre Manchester City et AEK Athènes lors des cinq dernières rencontres. Il n'est donc pas possible de dégager de tendance historique entre les deux clubs sur la base des informations en notre possession.

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Manchester City occupe la 17e place, tandis qu'AEK Athènes est 20e. Les deux équipes se trouvent donc dans la partie basse du tableau et ont besoin de points pour améliorer leur position avant la fin de la phase de ligue.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.